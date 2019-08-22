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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

Светлана Вьюниченко
22 августа 2019 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Семейные педиатры настоятельно рекомендуют родителям позаботиться о медицинских справках, которые понадобятся детям в начале учебного года. Посетить амбулатории славянских школьников приглашают уже сейчас, пока нет ажиотажа и очередей.

Напомним, что перед началом учебного года ребенок должен пройти профилактический осмотр. Педиатр или семейный врач выдаст необходимую для школы справку. Она носит название - форма №086-1/о. В ней, кроме прочего, будет обозначена группа для занятий физкультурой. 

Как объяснили в городском отделе здравоохранения, справку выдадут после осмотра ребенка. При необходимости, врач может направить школьника на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам. 

Форма №086-1/о  - обязательный документ. Без него, теоретически, ребенка могут не допустить к занятиям физкультурой. Кроме того, в школу может потребоваться справка формы № 063/о. По большому счету, это карта профилактических прививок. Она содержит информацию о вакцинации, ревакцинации и проведении туберкулиновых проб (манту).

В горздраве акцентируют внимание на том, что если данные в карте профилактических прививок не обновлялись на протяжении учебного года и лета, такая справка для школы не нужна. Но ее могут попросить принести, если были сделаны пропущенные прививки или ребенка перевели в другую школу.

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Комментарии к статье «Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры»

Семейные педиатры настоятельно рекомендуют родителям позаботиться о медицинских справках, которые понадобятся детям в начале учебного года. Посетить амбулатории славянских школьников приглашают уже сейчас, пока нет ажиотажа и очередей.

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