Как мы будем отмечать День Независимости

— 22 августа 2019 —

По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 11250 учеников. Это на 300 человек больше, чем в 2018 году. Среди общего количества школьников - 1171 первоклассник. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.

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