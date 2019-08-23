Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка

Диван – центральный предмет интерьера любой гостиной. При его выборе нужно оценить предлагаемый производителями ассортимент по ряду критериев.

Одним из главных параметров считают форму и размер модели. Высоким спросом пользуются трехместные варианты, длина которых составляет 200-240 см. Для размещения большего количества человек обычно приобретают угловые конструкции. Перед посещением магазина рекомендуется начертить план комнаты. Это поможет заранее продумать схему расстановки мебели, исключит появление узких проходов, блокировку дверных проемов.

Как подобрать подходящую конструкцию

Выбирая магазин для приобретения такой мебели, нужно заранее изучать его ассортимент. На сайте https://www.barin.ua/divany/ диваны разных типов предлагаются по умеренным ценам. При ознакомлении с каталогом можно выделить несколько видов их конструкции:

книжка – классический вариант с откидывающейся назад спинкой;

раскладушка – некоторые секции убираются в нижнюю часть;

выкатной механизм – создает удобное, просторное спальное место;

аккордеон – модель, которая превращается в кровать без изголовья.

Подходящую конструкцию дивана подбирают с учетом площади комнаты и личных предпочтений. Некоторые владельцы ценят просторные кровати, а для других важнее скорость, удобство трансформации мебели. Вне зависимости от выбранного типа модели нужно проверить качество ее металлических частей. Подвижные детали механизма должны изготавливаться из металла, минимальная толщина которого составляет 3 мм. Признаки их высокого качества – равномерное окрашивание, отсутствие механических дефектов, царапин, вмятин.

Каркасы, наполнители и обивки диванов

Качество каркаса влияет на долговечность выбранного дивана. Для гостиной обычно выбирают мебель с деревянной основой. Самые доступные варианты изготавливаются из ДСП. В магазине Barin House можно найти более прочные модели из твердолиственных пород. Ведущие производители используют березу, сосну, бук, ясень, дуб и другую древесину. Металлические аналоги отличаются увеличенным весом, их чаще устанавливают в офисах.

Упругость диванных подушек обеспечивается поролоном или пружинами. Первый вариант стоит дешевле, но деформируется через 3-4 года интенсивной эксплуатации. Второй тип отличается большей массой, стоимостью, длительным сроком службы.

Для обивки этой мебели используются разные материалы. Кожу рекомендуется выбирать только для офиса или дома, оформленного в классическом стиле. В последние годы наблюдается высокий спрос на гобелен – полусинтетическую ткань, защищенную от влаги специальной пропиткой. Приемлемой альтернативой считают сменные накидки, которые комбинируют с декоративными подушками.