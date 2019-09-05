 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Визитные карточки Славянска

В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение

Светлана Вьюниченко
5 сентября 2019 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 4 сентября на ул. Почтовой, 44, открылось обновленное отделение Ощадбанка. Оно - первое в области - полностью соответствует программе инклюзивной доступности.

В мероприятии приняли участие глава ДонОВГА Павел Кириленко, начальник Донецкого облуправления Ощадбанка Светлана Якивчик, городской голова Вадим Лях.  

Отделение приспособлено для комфортного обслуживания не только обычных посетителей, но также людей с инвалидностью, мамочек с детьми, представителей бизнеса. Здесь установлены банкомат и терминалы с маркированной клавиатурой, программой голосового управления. Дорожки выложены тактильной плиткой. Имеются заниженные кассовые окна. Сотрудники инклюзивного отделения владеют основами языка жестов и смогут объясниться со слабослышашими клиентами. 

Также среди преимуществ - детский уголок, комнаты для переговоров, отдельные помещения для обслуживания внутренне перемещенных лиц, представителей бизнеса. 

- Это первое инклюзивное отделение Ощадбанка в Донецкой области. Но в следующем году такие же откроются в Бахмуте, Мариуполе и Покровске, - пообещал губернатор. - Люди должны ощущать. что государство заботится о них и не оставляет их потребности без внимания. 

По словам Павла Кириленко, при проектировании строительства или реконструкции любых государственных структур - будь то детский сад или административный центр - будут учитываться инклюзивные потребности. 

Первыми посетителями нового отделения стали славянцы Снежана и Владимир  Керничные, известные далеко за пределами города своими победами в чемпионатах по танцам на колясках. По их словам, это, на сегодняшний день, самый удобных в Славянске объект для маломобильных граждан. Среди самых недоступных супруги назвали здание «Укрпочты» и леченые учреждения. В целом, по их оценке, Славянск является инклюзивным городом приблизительно на 50%. 

Добавим, что отделение Ощадбанка на ул. Почтовой работает по будням с 8:00 до 19:00, в субботу - с 8:00 до 16:00, в воскресенье - с 8:00 до 14:00. По словам его руководителя Светланы Гордеевой, в день без заминок и очередей здесь могут обслужить до 500 клиентов.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 сентября 2019

Визитные карточки Славянска

Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!

На день рождения города славянцам подарят салют

Все флаги в гости будут к нам

Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации

Для роддома нашли другого подрядчика

Жители Изюмской боятся дождей

В Славянске отметили День памяти защитников Украины

С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго

Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик

Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра

Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»

Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно

Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен

В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение

Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду

Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли

Пожар в общежитии тушили 30 спасателей

Зубное зелье

4 сентября 2019

Полтавский триумф Яны Киптенко

У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник

Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open

Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам

31 августа 2019

Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества

29 августа 2019

Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»

«Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году

Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа

Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера

К весне в городе появятся смарт-остановки

В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства

Также в разделе

Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!

— 5 сентября 2019 —

Праздничная афиша  ко дню города.

Читать далее ⇒

В Славянске отметили День памяти защитников Украины

— 5 сентября 2019 —

Продолжающаяся российско-украинская война добавляет в календарь новые памятные даты. Указом президента Украины Владимира Зеленского 29 августа был учрежден День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Читать далее ⇒

Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра

— 5 сентября 2019 —

Накануне Дня знаний, 29 августа, в Славянске состоялась традиционная педагогическая конференция. Она собрала в ООШ №12 руководителей славянских учреждений образования. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, это мероприятие дает старт новому учебному году.

Читать далее ⇒

Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно

— 5 сентября 2019 —

В последних числах августа в Одессе состоялся финал 20-го ежегодного общенационального конкурса «Українська мова – мова єднання». В этом году его лауреатами стали два славянца – Виктор Скрипник и Александр Романько. Последний получил награду посмертно.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение»

В Славянске 4 сентября на ул. Почтовой, 44, открылось обновленное отделение Ощадбанка. Оно - первое в области - полностью соответствует программе инклюзивной доступности.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

На день рождения города славянцам подарят салют

Все флаги в гости будут к нам

Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду

Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли

Пожар в общежитии тушили 30 спасателей

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго

Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен

«Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Зубное зелье

Поздний Репин

Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Полтавский триумф Яны Киптенко

У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник

Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 сентября 2019

Визитные карточки Славянска

Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!

На день рождения города славянцам подарят салют

Все флаги в гости будут к нам

Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации

Для роддома нашли другого подрядчика

Жители Изюмской боятся дождей

В Славянске отметили День памяти защитников Украины

С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго

Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик

Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра

Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»

Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно

Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен

В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение

Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду

Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли

Пожар в общежитии тушили 30 спасателей

Зубное зелье

4 сентября 2019

Полтавский триумф Яны Киптенко

У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник

Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open

Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам

31 августа 2019

Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества

29 августа 2019

Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»

«Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году

Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа

Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера

К весне в городе появятся смарт-остановки

В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top