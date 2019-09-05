В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение

В Славянске 4 сентября на ул. Почтовой, 44, открылось обновленное отделение Ощадбанка. Оно - первое в области - полностью соответствует программе инклюзивной доступности.

В мероприятии приняли участие глава ДонОВГА Павел Кириленко, начальник Донецкого облуправления Ощадбанка Светлана Якивчик, городской голова Вадим Лях.

Отделение приспособлено для комфортного обслуживания не только обычных посетителей, но также людей с инвалидностью, мамочек с детьми, представителей бизнеса. Здесь установлены банкомат и терминалы с маркированной клавиатурой, программой голосового управления. Дорожки выложены тактильной плиткой. Имеются заниженные кассовые окна. Сотрудники инклюзивного отделения владеют основами языка жестов и смогут объясниться со слабослышашими клиентами.

Также среди преимуществ - детский уголок, комнаты для переговоров, отдельные помещения для обслуживания внутренне перемещенных лиц, представителей бизнеса.

- Это первое инклюзивное отделение Ощадбанка в Донецкой области. Но в следующем году такие же откроются в Бахмуте, Мариуполе и Покровске, - пообещал губернатор. - Люди должны ощущать. что государство заботится о них и не оставляет их потребности без внимания.

По словам Павла Кириленко, при проектировании строительства или реконструкции любых государственных структур - будь то детский сад или административный центр - будут учитываться инклюзивные потребности.

Первыми посетителями нового отделения стали славянцы Снежана и Владимир Керничные, известные далеко за пределами города своими победами в чемпионатах по танцам на колясках. По их словам, это, на сегодняшний день, самый удобных в Славянске объект для маломобильных граждан. Среди самых недоступных супруги назвали здание «Укрпочты» и леченые учреждения. В целом, по их оценке, Славянск является инклюзивным городом приблизительно на 50%.

Добавим, что отделение Ощадбанка на ул. Почтовой работает по будням с 8:00 до 19:00, в субботу - с 8:00 до 16:00, в воскресенье - с 8:00 до 14:00. По словам его руководителя Светланы Гордеевой, в день без заминок и очередей здесь могут обслужить до 500 клиентов.