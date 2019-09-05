В Славянске отметили День памяти защитников Украины

Продолжающаяся российско-украинская война добавляет в календарь новые памятные даты. Указом президента Украины Владимира Зеленского 29 августа был учрежден День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Дата была выбрана не случайно. 5 лет назад, 29 августа 2014 года, произошел один из самых кровавых эпизодов нынешней войны – расстрел российскими войсками украинской военной колонны, которая выходила из Иловайска по обещанному врагом «гуманитарному коридору». В этот день наши военные убедились, как мало стоит слово русских офицеров, заплатив за это осознание страшную цену. Военные эксперты до сих пор не сошлись во мнении, сколько защитников Украины погибло в Иловайском котле, сколько их было ранено, сколько попало в плен и пропало без вести.

В Славянске новую памятную дату отметили торжественным собранием. Оно состоялось на 2 этаже исполкома, возле стендов с фотографиями военнослужащих, погибших в боях за освобождение города. Мероприятие снова всколыхнуло воспоминания о страшной трагедии. Присутствующим показали небольшой видеофильм. В нем участники тех событий рассказывали о пережитом ими кошмаре и героизме украинских воинов, которые даже в такой сложной боевой обстановке смогли нанести врагу значительный урон. Память погибших под Иловайском бойцов почтили минутой молчания. После этого в стенах исполкома зазвучал печальной мотив песни «Пливе кача», исполненной преподавательницей академического пения Славянской школы искусств.

К собравшимся обратился заместитель командира в/ч 3035, полковник Олег Фомин. Он напомнил, что у каждого погибшего военного остались родственники: родители, дети, жены, братья и сестры. Отдавая дань подвигу защитников Украины, он призвал славянцев не забывать об осиротевших семьях, поддерживать их морально и материально.

Напомним, что с 2014 года Славянщина утратила шесть военнослужащих, которые отдали жизни за то, чтобы над их землей было мирное небо, а на флагштоках развевался сине-желтый флаг независимой Украины. Торжественное собрание завершилось возложением цветов к стендам и хоровым акапельным исполнением государственного гимна.

В этот же день торжественный митинг с участием волонтеров и военнослужащих состоялся на горе Карачун. А вечером, 29 августа, группа активистов организовала на Соборной площади памятную акцию. В честь погибших добровольцев и военнослужащих славянцы зажгли поминальные лампады.