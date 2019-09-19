|19 сентября 2019
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Вслед за конкурсом на лучшего медработника в Славянске стартует новое общественное голосование. На этот раз горожанам предстоит выбрать лучшего педагога и воспитателя.
С этой недели объявлен сбор голосов в поддержку кандидатов на почетное звание "лучший работник городской системы образования". Как рассказал городской голова, разработанные отделом образования условия конкурса предусматривают определение победителя в двух номинациях - лучший учитель и лучший воспитатель детского сада. Отдельной номинации для учителей начальных классов не будет.
Уже к 20 сентября на сайте горсовета опубликуют список претендентов на победу. Его сформируют с подачи заведений образования. Среди этих кандидатов фаворитов будут выбирать жители города.
Для того, чтобы отдать свой голос, посетителю сайта нужно зайти на платформу "электронное голосование" и пройти идентификацию. Напомним, что голосовать могут только достигшие 16-летнего возраста жители Славянска.
Подведение итогов конкурса и вручение наград его победителям планируется провести ко Дню учителя, 6 октября. За победу в каждой номинации учрежден приз от мэра в 10 тыс. грн.
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Комментарии к статье «Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя»
Вслед за конкурсом на лучшего медработника в Славянске стартует новое общественное голосование. На этот раз горожанам предстоит выбрать лучшего педагога и воспитателя.