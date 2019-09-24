Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты

Волосы, как кожа, руки, зубы – первое на что обращают внимание окружающие при встрече, это своеобразная визитная карточка человека. Если они нездоровые и неухоженные, то не стоит говорить, какое впечатление Вы производите.

Часто от женщин можно услышать фразу «перепробовала множество шампуней, а желанного эффекта не добилась». Неужели все производители, обещающие объем, блеск, шелковистость, быстрый рост и другие эффекты – обманывают нас. Конечно здесь дело в неправильном подходе. Приходя в магазин косметики для волос, многие совершают первую грубую ошибку – берут то, что посоветовала подружка или увидели в телевизионной рекламе, но не учитывают ряд других нюансов. Здесь важно понять, что кожа головы, структура волос, гормональный фон и другие особенности у всех разные. Так как же понять, какая лучше косметика для волос в Вашем случае. Для этого разберемся, чем она различается.

Типы косметики для волос

На сайте компании Med-magazin.ua представлена косметика от ведущих производителей, но прежде, чем купить продукцию следует знать на какие виды она классифицируется:

Масс-маркет; Органическая; Профессиональная; Лечебная.

Как понятно из названий все эти типы имеют свои особенности и существенные различия, поэтому на каждом из них следует остановиться подробнее.

Косметика для волос масс-маркет

Продукцию масс-маркет в основном любят за невысокую стоимость. Именно в этой категории косметики для волос можно встретить название «универсальное средство» или «шампунь для всех типов волос», но едва ли это можно считать это плюсом. Они неплохо справляются со своими задачами, такими как эффективное мытье и придание мягкости. Такой эффект достигается за счет свойств химических веществ, которые в косметике масс-маркет существенно преобладают над натуральными. Давайте подумаем, а желаем ли мы получить в результате чистые и мягкие либо визуально объемные волосы, но при этом выпадающие и медленно растущие. Ответ очевиден – разумеется нет, поэтому все больше покупателей смотрят на состав средств и, как свидетельствуют отзывы, отдают предпочтение натуральной и органической косметике. Но конечно, не все так однозначно с продукцией масс-маркет. Средства, известных, хорошо зарекомендовавших себя брендов, не вредят волосам, оказывают неплохой эффект, но лишь в случаях если нет серьезных проблем, требующих лечения или профессионального подхода.

Органическая косметика для волос

Странная тенденция – в супермаркет за овощами и фруктами многие ходят с нитратомером, стараются питаться натуральными продуктами, а вот о том, чем мыть голову не особо заботятся. Все знают, что мази проникают в организм и борются с заболеваниями, но также туда могут проникнуть и вредные химикаты, находящиеся в косметических средствах. Лучшим решением станет органическая косметика. Несмотря на то, что цена на нее, как и на органические продукты существенно выше, но ту пользу, которую она принесет несоизмерима. Такая высокая стоимость объясняется тем, что все ингредиенты имеют только натуральное происхождение и выращиваются без применения любых вредных химикатов в экологически чистых регионах. Все растения собираются вручную, а для сохранения используются лишь натуральные консерванты. В них не содержится никаких агрессивных компонентов. Вся продукция проходит строжайшую проверку и сертификацию. Не следует путать органическую и натуральную косметику для волос. Средства имеют право называться натуральными, если в них есть натуральные компоненты, при этом разрешено применение химических составляющих, не важно в каких пропорциях. Органическая косметика имеет существенные преимущества, основное из которых – минимум 95% природных компонентов, иначе она не получит сертификат, а на упаковке не будет стоять логотип, организации выдавшей ее. Не стоит ждать быстрого эффекта от таких средств. Они, как и травяные настои или отвары действуют медленно, но дают длительный стойкий эффект, что безусловный плюс.

Профессиональная косметика для волос

Профессиональные средства у большинства ассоциируется с салонами красоты и применением парикмахерами. Отчасти это верно, перед использованием нужно знать, как это делать правильно и какая именно продукция нужна. В основном она требуется после окраски, завивки, ламинирования и других салонных процедур. Она призвана сохранять и оздоравливать поврежденные волосы. Входящие в состав профессиональной косметики компоненты защищают, укрепляют, улучшают структуру волос, которые часто подвергаются воздействию фенов, плоек и утюжков. Для изготовления такой продукции производители, стремясь угодить покупателям и превзойти конкурентов, разрабатывают и внедряют новые формулы, используя последние достижения трихологии и дерматологии. Это дорогостоящая продукция поскольку часто имеет уникальный состав, а рецептура держится в секрете. Высокая цена с лихвой окупается, поскольку средства дают, как правило, отличный результат. Чтобы косметика имела право называться «профессиональной», она должна проходить испытания, контроль специальных организаций. Они подтверждают качество и безопасность косметики, выдавая сертификаты FDA, IAT и др. Благодаря подтвержденному качеству удается добиться эффективного увлажнения, укрепления, увеличения объема, реконструкции и других положительных действий.

Лечебная косметика для волос

По волосам можно судить о состоянии организма в целом, поэтому если заметили, что они начали выпадать, стали тусклыми и ломкими важно понять причину. Если это недостаток витаминов в организме или проблема другого характера, то лечение должно быть комплексным. Если повреждение волос связано с покраской, завивкой или другими неудачными процедурами, то здесь также без лечебной косметики не обойтись. Для ее создания применяются медицинские научные разработки. Ее задача – глубокое воздействие на кожу головы, корни волос, улучшение клеточной структуры, поэтому при изготовлении применяются лишь высококачественные компоненты и строго соблюдается дозировка. Она обязательно проходит контроль и клинические испытания. Каждое средство призвано бороться с конкретной проблемой, поэтому, как выбрать лучшее в Вашем случае подскажет трихолог или другой специалист.

Кроме применения высококачественной косметики, обязательно правильно питаться, избегать стрессов, защищать волосы от вредных воздействий и тогда целебное действие средств для волос не заставит себя ждать.