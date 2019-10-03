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Фотофакт

Осенний триатлон

В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан

Павел Коротенко
3 октября 2019 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На открытии центра собралось так много людей, что помещение "Друкарні" оказалось тесноватым для такой аудитории.

В Славянске появилось еще одно общественное коммуникативное пространство - "Друкарня". Программа, посвященная его открытию, продолжалась два дня и состояла из дискуссионных панелей, неформального общения и музыкального концерта.

Партнерская помощь

Своим названием общественный центр обязан своему расположению. Он находится в здании типографии, на ул. Университетской, 47. На его открытие приехала большая делегация из Германии. Ведь финансовую и организационную поддержку проекту оказывает именно эта страна - на государственном и гражданском уровне. Инициатором создания "Друкарні" стала неправительственная организация DRA, которая с 1992 года занимается вопросами развития демократии в Украине, Беларуси и России. Форма ее работы - реализация программ по молодежному обмену в сфере неформального образования и активного гражданства. 

За последние 5 лет DRA реализовала на Донбассе несколько "передвижных" проектов. Теперь пришло время создавать стационарные пункты коммуникации. Одним из них стала "Друкарня", на базе которой планируется проводить различные мероприятия и реализовывать социальные инициативы. 

Добавим, что этот молодежный центр, как по форме, так и по задачам, аналогичен ПИ "Теплица", созданной в рамках проекта USAID в 2015 году. Правда, расположена "Друкарня" в более выгодном в логистическом аспекте месте и пока еще меньше оснащена мебелью и оборудованием.

Программа открытия

Первый день, а точнее вечер работы нового центра начался церемонией открытия, продолжился панельной дискуссией "Прошлое и будущее гражданского общества на Донбассе" и завершился выступлением немецкого джазового коллектива "Bottomline". Более расширенной по темам, продолжительности и географии была программа второго дня. 

28 сентября организаторы провели сразу несколько панелей, которые проходили не только в "Друкарні", но и в библиотеке им. М. Петренко, а также в одном из помещений на ул. Университетской, 56. Темы обсуждения были следующими: охрана окружающей среды на Донбассе, локальная история, децентрализация, формальное и неформальное образование. В ходе этих дискуссий обратили на себя внимание два фактора: желание зарубежных гостей говорить на украинском и их знание истории диссидентского движения на Донетчине, включая биографии основных "локомотивов" этого процесса - Олексы Тихого, Василя Стуса и т. д.

Конкретных планов на ближайшее время команда координаторов "Друкарні" пока не разработала. Сейчас им предстоит выполнить много организационной работы, определить оптимальный график работы платформы, составить перечень собственных мероприятий и принять заявки на проведение тренингов и мастер-классов от работающих в городе общественных организаций. "Внешние" предложения также будут учтены. На полную мощность социальный центр, как предполагается, выйдет к концу года.

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Комментарии к статье «В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан»

В Славянске появилось еще одно общественное коммуникативное пространство - "Друкарня". Программа, посвященная его открытию, продолжалась два дня и состояла из дискуссионных панелей, неформального общения и музыкального концерта.

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