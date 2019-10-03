Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Обучение в вузе, несомненно, дает определенное количество знаний. Но не объясняет главного - как не наделать ошибок в первый рабочий год. Эту мудрость каждый педагог постигает на собственном опыте.

Детский сад

Ирина пришла работать в один из славянских детских садов в 2006 году. Сегодня, оглядываясь назад, считает, что главной трудностью для нее было написание планов и конспектов занятий.

- На это уходила львиная доля свободного времени. Практически не было необходимой литературы, все приходилось сочинять на ходу. Я обратилась за помощью к старшим коллегам, пару раз мне помогли. Потом сказали: давай, дорогая, сама.

Кроме того, вся «писанина» должна была вестись на украинском языке. С ним у Ирины тогда наблюдались проблемы, поэтому все конспекты она старалась отдать на проверку. Сначала - приятельнице-филологу, потом - своей школьной учительнице украинского языка. Обеих «корректоров» эта обязанность, мягко говоря, не радовала.

- Очень боялась, что ко мне на занятия зайдет методист. Прекрасно знала, что в первый год работы меня не должны проверять. Но понимала, что отказать, если начальство захочет поприсутствовать, не смогу.

Еще одной сложностью, уже сугубо материального плана, был покупка необходимых принадлежностей.

- Для занятий нужны были цветной картон, фигурки животных, ватман, пластиковые игрушки и много всего другого. Все это приходилось мало того, что покупать на свои деньги, так еще и самостоятельно мастерить. Мой бюджет не был рассчитан на дополнительные траты.

Очень скоро Ирина стала «мастером на все руки». Она клеила домики, делала макет улицы с необходимыми дорожными знаками, шила кукол для театра.

Удивительно, но новоиспеченная воспитательница совершенно не боялась ответственности за малышей.

- Директор каждый день повторяла: главное - жизнь и здоровье детей. Мне эта фраза казалась пустыми словами. Спокойно могла уйти, оставив группу на нянечку. По правилам это строго запрещено.

Ответственность пришла лишь с опытом. Бояться, «как бы чего с детьми не случилось», Ирина начала на третьем году работы.

Школа

В 2012 году Виктория впервые переступила порог школьной аудитории и сказала сакраментальную фразу: «Здравствуйте, дети, я ваш новый учитель украинского языка и литературы». Работать пришлось в 6-8 классах. Любой учитель понимает - возраст самый педагогически сложный.

- Я наслушалась историй о том, что «дети сейчас невозможные», и очень боялась, что не смогу с ними справиться. По сути, так и оказалось, мне понадобилось два года, чтобы завоевать определенный авторитет.

Вика помнит свою беспомощность, когда стояла перед 7 классом, а они уткнувшись в смартфоны, вежливо говорили: «Начинайте, вы нам не мешаете».

Однажды перед началом семестровой контрольной работы мальчик вытащил из рюкзака кошку и сказал, что начнет ее мучить, если учитель не поставит ему нормальную оценку.

- Сегодня я выработала свою методику поведения. В начале года пара недель уходит на то, чтобы доказать, кто здесь лидер. Да и репутация работает на меня, «школьное радио» всегда сообщает, какого склада педагог достался классу.

Еще одним страхом первого года работы для Виктории был процесс отправки нарушителя дисциплины за двери. Молодая учительница наслушалась историй, как дети, которых выгнали из класса, попадали под машины или становились жертвами хулиганов.

- Они вели себя так, что не выгнать из класса я не могла. А потом не могла думать об учебном процессе, все представляла, как мои нарушители лежат где-нибудь покалеченными. Однажды, когда трое выставленных за дверь гуляли по микрорайону, в класс зашел милиционер. Тогда еще была милиция. Я подумала - ну, все, и приготовила руки для наручников. Оказалось, что это папа одного из мальчиков пришел узнать об успеваемости сына.

В самую последнюю очередь Вика заботилась о зарплате. В суматохе рабочих дней она даже забыла узнать, сколько же будет получать. Увидев сумму, решила, что это очень прилично. Сейчас понимает: за такой титанический труд – катастрофически мало.

Колледж

Александра преподает в колледже пятый год. Ее уже перестали считать молодым преподавателем, а она перестала совершать ошибки, свойственные педагогам-новичкам.

- Мне казалось, что самое главное - это найти общий язык с детьми. Сейчас понимаю, что перегнула палку. Девочки-студентки запросто приходили ко мне домой поболтать. А потом на парах обижались, что я им ставлю плохие оценки - ведь мы друзья.

Очень трудно было выработать нужную дистанцию. 22-летняя учительница на переменках играла с третьекурсниками в карты, когда первокурсники ели конфеты, обязательно подходила и просила, чтобы угостили.

Однажды директор, не узнав молоденькую преподавательницу, отчитал ее за то, что после звонка разгуливает по коридору. Об этом каким-то образом узнали все студенты. Об авторитете речь уже не заходила.

- Сегодня вспоминаю это с ужасом. Но ведь было! И никто не подсказал, что такое поведение с моей стороны недопустимо.

В университете Александра не ходила на первые пары, начиная с третьего курса. Теперь приходилось просыпаться в 6.30.

- Это только на первый взгляд не кажется проблемой. Привыкнуть было очень сложно, организм перестраивался целый год. До сих пор для меня «проспал» - уважительная причина опоздания.

Столкнулась девушка и с проблемой подготовки к занятиям. Несмотря на красный диплом, вузовских знаний было явно недостаточно.

В самую последнюю очередь молодой специалист думала о том, как ее примут в коллективе. Она вообще не знала, что существует проблема адаптации. Кстати, оказалось, что приняли ее неважно - она была первым новичком за десяток лет и пришла на место уважаемого всеми педагога. Но, к счастью, Александра поняла это уже в то время, когда отношения наладились.

Университет

В харьковском вузе Татьяна преподает уже 12 лет. Но проблемы становления себя как педагога помнит очень хорошо.

- Самым главным было выработать стиль общения. В первый год мне пришлось вести занятия на четвертом курсе. Это было сложно морально: в прошлом семестре мы вместе играли в КВН и ходили в походы, а теперь они - за партой, а я - за кафедрой. Грань нормальных человеческих отношений, которые не переходили бы в панибратство, найти очень сложно. Но без этого полноценного преподавания не получится.

Понятия свободного времени в первый рабочий год не существовало. Татьяна занималась самообразованием. Едва вернувшись из университета, садилась за книги. На сон отводила не более 4 часов.

- Это сейчас я понимаю: чего-то не знать - не стыдно. Тогда казалось, что если не смогу ответить на какой-нибудь каверзный вопрос, - карьера рухнет. Но время за книгами, безусловно, пошло мне на пользу.

Перед началом учебного года немного волновалась, как примут ее, вчерашнюю студентку, маститые преподаватели. Сентябрь развеял страхи - обстановка на кафедре была очень доброжелательной.

О чем Татьяна точно не беспокоилась, это о том, насколько модно она одета.

- Денег не было совсем. Первую зарплату я получила в феврале. Тогда и начала обновлять гардероб. А весь первый рабочий семестр ходила в том, что носила студенткой, может быть, ансамбль подбирала чуть-чуть иначе.