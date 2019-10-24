Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку

|24 октября 2019
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Читатели "ТВ плюс", возможно, помнят прошлогоднюю публикацию о том, как лучанин Руслан Телипский отправился пешком из Славянска на Черниговщину, к месту захоронения Тараса Шевченко. 16-17 октября он снова побывал в нашем городе, собрал новый материал для своего проекта и показал славянцам прежние наработки.
Встреча с горожанами проходила в центральной библиотеке, где Руслан Телипский выставил около 70 фотографий, сделанных им в рамках проекта "Монументальная шевченкиана". Из его рассказа выяснилось, что изучать памятники Кобзарю он начал еще в школе. А когда счет фотографиям перевалил за сотню, друзья посоветовали ему создать выставку и помогли распечатать качественные экспонаты.
После дебюта в Луцке, выставку попросили привезти в Ровно, затем во Львов, потом в Канаду. Там ее автор участвовал в проекте по сбору средств для строительства памятников Тарасу Шевченко. Сегодня в личном архиве Руслана Телипского насчитывается 1400 снимков памятников и мемориальных досок, сделанных им более чем в полусотне стран мира.
Но большинство исследований выбранной темы автор выставки проводит в Украине. И в наши края он приехал именно для этого. За два дня Руслан Телипский объехал близлежащие города, сфотографировал имеющиеся в них памятники и задокументировал историю их создания. Примечательно, что материалы он собирает не дистанционно, а лично. Ведь его цель - не только сделать снимок, но и отдать дань уважения местным шевченковедам. По его наблюдениям, памятники Кобзарю продолжают появляться практически по всему миру, исключая, разве что, африканский континент. Часть монументов, увы, в то же время постепенно разрушается, и очень важно успеть внести их в общую базу данных.
Пользуясь возможностью, славянцы спросили путешественника о деталях пешеходного паломнического тура, совершенного им в прошлом году. Выяснилось, что от Славянска к могиле Кобзаря лучанин шел почти месяц. Люди в пути встречались разные, ситуации тоже были нестандартные.
Смешной случай, к примеру, произошел в одном населенном пункте, где местная администрация, узнав, что идет паломник, определила его на ночлег к глубоко религиозной прихожанке Московского патриархата. Появление в доме украиноговорящего постояльца в вышиванке и с развернутым государственным флагом повергло хозяйку в шок. Впрочем, в большинстве случаев встречали Руслана очень гостеприимно.
Путешествуя по миру, автор "монументальной шевченкианы" не только фиксирует уже существующие объекты, но и старается стимулировать местные сообщества к созданию новых памятников. Что касается собираемой им информации, то сам Руслан Телипский считает ее "исходником", которым смогут воспользоваться будущие поколения шевченковедов. В том, что таковые обязательно найдутся, он не сомневается.
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• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
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• Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда
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• Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»
• «Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове
• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
• Три награды представителей пляжной борьбы
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
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Комментарии к статье «Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку»
Читатели "ТВ плюс", возможно, помнят прошлогоднюю публикацию о том, как лучанин Руслан Телипский отправился пешком из Славянска на Черниговщину, к месту захоронения Тараса Шевченко. 16-17 октября он снова побывал в нашем городе, собрал новый материал для своего проекта и показал славянцам прежние наработки.