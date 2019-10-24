Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии

|24 октября 2019
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Тема выделения структурам райгосадминистрации высвободившихся 5,9 млн грн стала самым горячим пунктом сессии Славянского районного совета. Пленарное заседание состоялось 16 октября при участии 24 депутатов.
Почти все вопросы сессионной повестки дня лежали в сфере финансов, а точнее - их распределения. Но самым спорным стал проект о выделении 5,9 млн грн, полученных в результате перевыполнения бюджетного плана, на зарплату чиновникам РГА. Такое предложение вызвало у отдельных депутатов протест. В частности, Татьяна Постовая заявила, что скоро налогоплательщики уже не смогут содержать чиновничий аппарат, поскольку, по ее словам, штат клерков растет, а население района нищает. Качество же работы чиновников депутат оценила крайне негативно, выразив уверенность, что от прибавки жалования работать лучше они не станут.
Разгорячившись, Татьяна Постовая перестала следить за корректностью речи, и председателю районного совета Константину Черникову пришлось несколько раз призывать ее к сдержанности. Завершился конфликт тем, что депутат демонстративно покинула зал заседаний. Чуть позже ее поддержал в таком демарше еще один коллега.
Но после пояснений начальницы районного финуправления Ирины Петровой и ссылок на постановления КМУ, проект сессия поддержала. Один голос был против, трое депутатов воздержались. Остальные суммы распределения противоречий в депкорпусе не вызвали.
Сводным документом, где отражены все обновления финансовых вливаний, является программа социально-экономического развития. В предложенной депутатам новой редакции значились следующие траты: 250 тыс. грн на работу СБУ по противодействию коррупции; 555 тыс. грн на капитальный ремонт кровли районной школы искусств; 25 тыс. грн на поощрение лучших работников агропромышленного комплекса; 53 тыс. грн на обеспечение продовольственными пакетами пациентов "первички" и 4,6 тыс. грн для проведения обследований на туберкулез.
На улучшение материально-технической базы районной системы образования суммарно предлагалось выделить 1,3 млн грн. При этом два проекта по приобретению оргтехники для Райгородокской и Крестыщанской школ финансируются в равных долях из бюджета района и местных бюджетов. На таких же условиях будет строится ограда в детсаду поселка Мирный.
Одним из пунктов повестки дня был вопрос об утверждении промежуточного ликвидационного баланса общеобразовательной школы села Сидорово, закрытой в этом году из-за недостатка учеников. Документ депутаты согласовали, после чего поддержали проект решения о передаче школьных зданий и сооружений в коммунальную собственность Маякского сельсовета.
Вопросы возникли по доставке школьников из Сидорово в Маяки. Напомним, что для подвоза детей обещали купить новый автобус и оборудовать отбойниками пролегающую между селами автодорогу. По словам главы райсовета Константина Черникова, транспорт уже приобрели, выполняются процедурные формальности. По поводу ремонта дороги информация менее четкая, так как проектом занимается облгосадминистрация. Тендер на проведение работ, вроде бы, уже объявлен.
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Комментарии к статье «Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии»
Тема выделения структурам райгосадминистрации высвободившихся 5,9 млн грн стала самым горячим пунктом сессии Славянского районного совета. Пленарное заседание состоялось 16 октября при участии 24 депутатов.