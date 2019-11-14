В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

|14 ноября 2019
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На данный момент в Славянске насчитывается 4 тыс. доз вакцины от дифтерии для взрослых. В ближайшее время планируются поставки еще 8 тыс. доз. Об этом рассказала заместитель начальника городского отдела здравоохранения Марина Порохняк.
Слухи о том, что вслед за эпидемией кори Украину накроет волна дифтерии, циркулируют в обществе уже пару лет. На данный момент, как отмечают медики, об эпидемии этого опасного заболевания речь не идет. И тем не менее, его всплеск явно фиксируется. Так, если за 2010-2018 годы в стране зарегистрировано 68 случаев дифтерии, на 3 ноября 2019-го их насчитывается уже 32. Причем у 22 человек дифтерия подтверждена официально. Остальные еще ждут окончательных лабораторных исследований. На подконтрольной части Донецкой области заболевание пока не фиксировалось. Один случай был в Луганской и один - в Харьковской областях.
Для лечения дифтерии применяется специальная дифтерийная сыворотка. Но этот препарат в Украине не производится и сейчас не закупается. Все дозы, которые имеются в стране, получены в качестве гуманитарной помощи от ООН. Их распределили по областям. Донецкой досталось аж 8 флаконов. В случае чего, этого хватит для 1-2 человек.
Самый действенный способ защититься от дифтерии - сделать прививку. В Украине она входит в плановую вакцинацию и потому бесплатна. По графику вакцинации взрослое население должно прививаться каждые 10 лет: в 26, 36, 46, 56 и так далее.
По словам Марины Порохняк, даже солидный 86-летний возраст не может стать причиной отказа в вакцинации.
Если настало время очередной прививки или она не делалась несколько десятилетий, человек должен обратиться к своему семейному врачу. Он поднимет прививочную карту и определит, как именно будет проводиться ревакцинация.
Перед прививкой можно сдать анализ на антитела к дифтерийному токсину («дифтерийный антитоксин», IgG). Его делают в коммерческих лабораториях. Если уровень антител значительно выше минимального защитного, ревакцинация пока не нужна.
Однако, по словам замначальника горздрава, в случае эпидемии в области могут принять решение о массовой прививочной кампании. Тогда прививки будут предложены всем гражданам старше 16 лет, которые не прививались последние 5 лет.
- На сегодняшний день у нас детки первого года жизни привиты на 75-77%. Это достаточно большой показатель. Он демонстрирует, что антипрививочные настроения в городе идут на спад. Взрослое население привито на 66%. И эта цифра тоже растет. Например, если в сентябре от дифтерии прививалось 60 человек в неделю, то в ноябре уже 190 человек в неделю, - говорит Марина Порохняк.
Вся противодифтерийная вакцина для взрослых, которая имеется в Славянске - индийского производства, так называемая АДС-М. По словам замначальника горздрава, серьезных побочных эффектов после ее применения не фиксировалось. Европейская «Бустрикс», как говорит Марина Порохняк, в Славянске недоступна, ее нельзя приобрести даже на платной основе в аптеке.
Кроме дифтерии, Славянск в целом и Украина в частности стоят на пороге сезонного гриппа. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине, как и по всему Северному полушарию, будут циркулировать четыре вида вируса гриппа: A/Brisbanel (H1N1 ), A/Kansasll (H3N2); B/Colorado, B/Phuket. Центр общественного здоровья прогнозирует, что в этом сезоне переболеет до 6,7 млн человек.
В Славянске грипп ожидают в конце декабря - начале января. Вторая волна может прийти в феврале. Поскольку иммунитет в организме человека вырабатывается около 3-4 недель, привиться от заболевания можно уже сейчас.
В текущем году населению доступна французская вакцина «Ваксигрип». Она относится к категории «сплит», т. е. в ней используется лишь фрагмент возбудителя болезни, к тому же для верности убитый.
Эта вакцина - платная для детей и взрослых. В Славянске ее можно купить в аптеке «Гранд Фарм», расположенной на ул. Шевченко, 6. Цена одной дозы составляет 285 грн. Столько же вакцина стоила и в минувшем году.
Если житель Славянска принял решение привиться, он должен начать с покупки вакцины. Механизм ее приобретения отличается от привычного. Человек приходит в аптеку, оплачивает покупку, сохраняет чек и сообщает, в какое медицинское учреждение ее необходимо доставить. Через определенное непродолжительное время (обычно на следующий день) ему звонят и предлагают прийти в прививочный кабинет.
Перед проведением вакцинации пациента обязательно осмотрит врач. Но все же следует помнить, что любую прививку, в том числе и от гриппа, нужно делать, будучи здоровым.
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На данный момент в Славянске насчитывается 4 тыс. доз вакцины от дифтерии для взрослых. В ближайшее время планируются поставки еще 8 тыс. доз. Об этом рассказала заместитель начальника городского отдела здравоохранения Марина Порохняк.