В Славянском районе наградили лучших аграриев

Третье воскресенье ноября отмечается в Украине как День работников сельского хозяйства. В канун профессионального праздника лучшие работники и предприятия этой отрасли получили от Славянской районной и Донецкой областной госадминистраций почетные грамоты и поощрительные призы.

В этом аграрном сезоне хлеборобы Славянского района достигли невиданного ранее результата, намолотив более 100 тыс. тонн зерновых культур. После подведения итогов уборочной кампании в районе были определены работники и фермерские хозяйства, добившиеся наивысших показателей. Чествование аграриев и торжественное награждение победителей районного конкурса состоялось в ходе праздничного мероприятия, которое проходило 15 ноября в Доме культуры и природы поселка Райгородок (на фото).

Благодарственные дипломы от Донецкой облгосадминистрации получили бригадир ООО "Славянская хохлушка" Юрий Сакижанов и председатель СФХ "Верес" Александр Скляров. Почетные грамоты областного департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий были вручены оператору машинного доения ООО "Крамагросвит" Валентине Савченко, а также работницам ООО "Птицефабрика Славянска" Ирине Дробязко и ООО "Славянская хохлушка" Татьяне Погореловой.

От имени Славянской райгосадминистрации грамотами и денежными призами были отмечены лучшие работники завершившегося аграрного сезона. Среди комбайнеров в соответствующих классах техники ими стали Петр Бегаль, Михаил Исиченко, Сергей Рудников, Максим Анишко, Владимир Буханцев и Сергей Полянский. В категории водителей и трактористов лидерами были названы Александр Козлов, Александр Табунщиков, Михаил Федосенко, Виктор Криничный и Виктор Билоусов. В отрасли животноводства грамотами были отмечены успехи Александра Омельченко, Александра Слюнько, Валентины Савченко и Юлии Лемешко.

За весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса района почетную грамоту получил директор ООО "Крамагросервис" Сергей Куренной. Лучшими сельхозпредприятиями Славянского района в этом году стали СХФ "Верес" (руководитель Александр Скляров) и ЧСП "Агрофирма Ирина" (руководитель Ирина Шумская).

Логичным продолжением программы праздничного мероприятия стал концерт, подготовленный творческими коллективами Славянского района.