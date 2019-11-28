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Фотофакт

Безальтернативная потребность

Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора

Павел Коротенко
28 ноября 2019 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

События 1932-33 гг. прошлого века, когда миллионы украинцев умерли от искусственно созданного голода, остаются одной из наиболее ужасающих страниц отечественной истории. Днем поминовения жертв той трагедии в Украине считается 23 ноября.

В этот день по всей стране и за рубежом проходят поминальные акции, символом которых являются зажженные свечи и связки колосьев. 

В Славянске митинг-реквием традиционно проходил у мемориального камня, установленного в память о жертвах голодоморов. Мероприятие началось с совместной молитвы за усопших и продолжилось выступлениями участников митинга. Отдавая дань памяти умершим, выступающие призывали помнить, что виновником массовых смертей украинцев был сталинский режим, последователи которого и сегодня пытаются уничтожить Украину и сломить дух ее народа. По убеждению присутствовавших, эти попытки исторически обречены на провал, ведь даже после самых разрушительных событий минувшего украинская нация возрождалась и заявляла о своей независимости.

В завершение митинга его участникам предложили взять символический кусочек хлеба, представлявшего в период голодоморов самую большую ценность. После этого ритуала собравшиеся возложили к памятному камню цветы.

В 16:00 того же дня славянцы присоединились ко всеукраинской акции "Зажги свечу". Эпицентром местного события стала Соборная площадь, где собрались горожане, держащие в руках свечи. Ряд зажженных лампад организаторы установили и на центральной клумбе перед зданием исполкома, в окнах которого тоже горели поминальные огоньки. 

Собрание проходило в формате "свободный микрофон", где каждый желающий мог высказать свое мнение об исторических фактах их проекции на современность. Среди прочих выступлений обратила на себя внимание просьба собирать рассказы переживших голодоморы людей и их потомков, чтобы память о преступлениях против украинского народа базировалась не на лозунгах и неоднородных статистических данных, а на подлинных историях украинцев.

Акция "Зажги свечу" продолжилась демонстрацией видеороликов и документальных фильмов, посвященных теме Голодомора 1932-33 годов.

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Комментарии к статье «Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора»

События 1932-33 гг. прошлого века, когда миллионы украинцев умерли от искусственно созданного голода, остаются одной из наиболее ужасающих страниц отечественной истории. Днем поминовения жертв той трагедии в Украине считается 23 ноября.

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