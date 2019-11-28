Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора

|28 ноября 2019
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События 1932-33 гг. прошлого века, когда миллионы украинцев умерли от искусственно созданного голода, остаются одной из наиболее ужасающих страниц отечественной истории. Днем поминовения жертв той трагедии в Украине считается 23 ноября.
В этот день по всей стране и за рубежом проходят поминальные акции, символом которых являются зажженные свечи и связки колосьев.
В Славянске митинг-реквием традиционно проходил у мемориального камня, установленного в память о жертвах голодоморов. Мероприятие началось с совместной молитвы за усопших и продолжилось выступлениями участников митинга. Отдавая дань памяти умершим, выступающие призывали помнить, что виновником массовых смертей украинцев был сталинский режим, последователи которого и сегодня пытаются уничтожить Украину и сломить дух ее народа. По убеждению присутствовавших, эти попытки исторически обречены на провал, ведь даже после самых разрушительных событий минувшего украинская нация возрождалась и заявляла о своей независимости.
В завершение митинга его участникам предложили взять символический кусочек хлеба, представлявшего в период голодоморов самую большую ценность. После этого ритуала собравшиеся возложили к памятному камню цветы.
В 16:00 того же дня славянцы присоединились ко всеукраинской акции "Зажги свечу". Эпицентром местного события стала Соборная площадь, где собрались горожане, держащие в руках свечи. Ряд зажженных лампад организаторы установили и на центральной клумбе перед зданием исполкома, в окнах которого тоже горели поминальные огоньки.
Собрание проходило в формате "свободный микрофон", где каждый желающий мог высказать свое мнение об исторических фактах их проекции на современность. Среди прочих выступлений обратила на себя внимание просьба собирать рассказы переживших голодоморы людей и их потомков, чтобы память о преступлениях против украинского народа базировалась не на лозунгах и неоднородных статистических данных, а на подлинных историях украинцев.
Акция "Зажги свечу" продолжилась демонстрацией видеороликов и документальных фильмов, посвященных теме Голодомора 1932-33 годов.
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• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
• Дело Штепы будут слушать заново
• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
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События 1932-33 гг. прошлого века, когда миллионы украинцев умерли от искусственно созданного голода, остаются одной из наиболее ужасающих страниц отечественной истории. Днем поминовения жертв той трагедии в Украине считается 23 ноября.