Подбираем золотое кольцо с изумрудом от «Оникс» в Черную Пятницу и учимся ухаживать за ним

Любовь у женщин к ювелирным украшениям - это на века. Особенно их привлекают изделия с бриллиантами, которые находятся вне конкуренции. Но почему бы не попробовать расширить кругозор и отдать предпочтение другим драгоценным камням.

В частности золотое кольцо с изумрудом выглядит не хуже, а иногда даже лучше чем бриллиантовое. Глядя на этот самоцвет, в нем можно утонуть. Так почему бы не воспользоваться выгодным предложением от «Оникс» и не приобрести аксессуар в Черную Пятницу с 27.11.2019: -35% на все и до 50% на избранные украшения. Добавьте яркости образу, а мы расскажем, как сохранить этот блеск на долгие годы.

Как ухаживать за изумрудными кольцами из золота?

Минимум физического воздействия

Это только кажется, что изумруд весьма крепкий камень. После огранки он становится очень хрупким и от любого удара может расколоться. Хотя в интернете бытует мнение, что треснуть камень может от того, что его носит злой человек. Так что не верьте предрассудкам, а будьте максимально осторожными.

Собираетесь дома убирать или идете в спортзал, украшение снимаем. Помните, это правило касается абсолютно всех аксессуаров.

Избегайте попадания различных средств

Любое косметическое средство оставляет свой негативный след. Поэтому надевайте украшения уже после того, как сделали или сняли макияж.

Стиральные порошки, моющие средства, бытовая химия, медицинские средства - еще одни враги.

Не стоит забывать об агрессивных компонентах, которые тоже способны испортить кольцо.

Правильный уход

Для чистки запрещено использовать острые предметы. Они могут поцарапать камень и его оправу. Для этого подходят мягкие щеточки, микрофибровые тряпочки.

С различными загрязнениями прекрасно справится мыльный раствор. Только следите, чтобы в его составе не было агрессивных средств. При желании в мыльной воде можете оставить кольцо на определенное время. Внимание: если камень приклеен, этого лучше не делать. Он может отвалиться.

Желательно использовать специальную косметику. Она не навредит камню и драгоценному металлу.

Раз в год не ленитесь относить кольца к ювелиру. Он не только тщательно удалит все загрязнения, но и проверит, надежно ли закреплен камень.

Бережное хранение

Если у вас есть огромная шкатулка, где у каждого украшения есть своя ячейка, вам просто повезло. Все ваши кольца, серьги и кулоны будут на своих местах. Вы быстро все найдете. К тому же они не повредятся за счет мягкой обивки.

У вас обычная шкатулка, тогда позаботьтесь о мешочках из бархата или органзы. Для каждого украшения свой мешочек. Так они не поцарапаются друг об друга. Да и порядок гарантирован.

И еще такой момент: шкатулка должна быть постоянно закрытой и стоять подальше от прямых солнечных лучей и батарей. Не забывайте еще о влажности. Слишком сухой или влажный воздух тоже негативно скажется на состоянии изделий.

Если так разобраться, то в уходе за кольцом с изумрудом нет ничего сложного. Благодаря этому оно будет радовать своим невероятным блеском долгие годы.

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