Подбираем золотое кольцо с изумрудом от «Оникс» в Черную Пятницу и учимся ухаживать за ним

|28 ноября 2019
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Любовь у женщин к ювелирным украшениям - это на века. Особенно их привлекают изделия с бриллиантами, которые находятся вне конкуренции. Но почему бы не попробовать расширить кругозор и отдать предпочтение другим драгоценным камням.
В частности золотое кольцо с изумрудом выглядит не хуже, а иногда даже лучше чем бриллиантовое. Глядя на этот самоцвет, в нем можно утонуть. Так почему бы не воспользоваться выгодным предложением от «Оникс» и не приобрести аксессуар в Черную Пятницу с 27.11.2019: -35% на все и до 50% на избранные украшения. Добавьте яркости образу, а мы расскажем, как сохранить этот блеск на долгие годы.
Минимум физического воздействия
Это только кажется, что изумруд весьма крепкий камень. После огранки он становится очень хрупким и от любого удара может расколоться. Хотя в интернете бытует мнение, что треснуть камень может от того, что его носит злой человек. Так что не верьте предрассудкам, а будьте максимально осторожными.
Собираетесь дома убирать или идете в спортзал, украшение снимаем. Помните, это правило касается абсолютно всех аксессуаров.
Избегайте попадания различных средств
Правильный уход
Раз в год не ленитесь относить кольца к ювелиру. Он не только тщательно удалит все загрязнения, но и проверит, надежно ли закреплен камень.
Бережное хранение
Если у вас есть огромная шкатулка, где у каждого украшения есть своя ячейка, вам просто повезло. Все ваши кольца, серьги и кулоны будут на своих местах. Вы быстро все найдете. К тому же они не повредятся за счет мягкой обивки.
У вас обычная шкатулка, тогда позаботьтесь о мешочках из бархата или органзы. Для каждого украшения свой мешочек. Так они не поцарапаются друг об друга. Да и порядок гарантирован.
И еще такой момент: шкатулка должна быть постоянно закрытой и стоять подальше от прямых солнечных лучей и батарей. Не забывайте еще о влажности. Слишком сухой или влажный воздух тоже негативно скажется на состоянии изделий.
Если так разобраться, то в уходе за кольцом с изумрудом нет ничего сложного. Благодаря этому оно будет радовать своим невероятным блеском долгие годы.
Порадуйте свою любимую вместе с «Оникс» и не ждите для этого никакого повода.
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• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
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• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
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• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
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Комментарии к статье «Подбираем золотое кольцо с изумрудом от «Оникс» в Черную Пятницу и учимся ухаживать за ним»
Любовь у женщин к ювелирным украшениям - это на века. Особенно их привлекают изделия с бриллиантами, которые находятся вне конкуренции. Но почему бы не попробовать расширить кругозор и отдать предпочтение другим драгоценным камням.