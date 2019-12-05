«Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем

|5 декабря 2019
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В Славянске, в ДК культуры на ул. Светлодарской, 30 ноября состоялось открытие фотовыставки «Сияние в темноте». Накануне Международного дня людей с инвалидностью ее организовали общественная организация «Дотик» и волонтеры-фотохудожники.
Выставка получилась эмоционально сильной и необычной - ведь для нее позировали члены организации, жители Славянска с проблемами зрения. Всего в ней приняли участие 12 семей, где есть люди с инвалидностью по зрению. Волонтерам-фотографам - Анне Птичке, Дарье Кудиненко, Алине Дарченко, Марии Беспалой, Владимиру Киркачу удалось передать главное - в каждом человеке живет прекрасная душа и волшебная красота.
ОО «Дотик» занимается проблемами тотально незрячих людей. Как рассказала руководитель организации Елена Шаповал, некоторые из фотомоделей никогда не видели себя и не представляют свою внешность. Но каждый из них хочет быть красивым.
- Мы организовали выставку, чтобы жители города смогли прочувствовать, как живут люди без зрения. А еще для того, чтобы стереть социальные барьеры между теми, кто видит, и незрячими. В нашем социальном проекте все были волонтерами. И ни один человек не отказался от просьбы помочь. Мы в восторге от разнообразных идей и крутых фотографий, - рассказывает организатор.
И сами фотомодели, и родители особенных деток говорят, что для них съемки и выставка стали настоящим событием и возможностью самореализоваться. Ведь в Славянске очень ограничен круг мест, где могут развлечься и социально адаптироваться люди с проблемами зрения.
Тем временем праздник шел своим чередом. Были грамоты, подарки от спонсоров и отличный концерт. На нем выяснилось, что члены ОО «Дотик» могут быть не только прекрасными фотомоделями, но и замечательно поют.
Возможно, горожане сообща смогут осуществить их мечту - подарить музыкальный синтезатор для выступлений.
Выставка доступна к посещению. Увидеть ее может любой желающий.
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• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
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Комментарии к статье ««Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем»
В Славянске, в ДК культуры на ул. Светлодарской, 30 ноября состоялось открытие фотовыставки «Сияние в темноте». Накануне Международного дня людей с инвалидностью ее организовали общественная организация «Дотик» и волонтеры-фотохудожники.