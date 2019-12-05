«Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем

В Славянске, в ДК культуры на ул. Светлодарской, 30 ноября состоялось открытие фотовыставки «Сияние в темноте». Накануне Международного дня людей с инвалидностью ее организовали общественная организация «Дотик» и волонтеры-фотохудожники.

Выставка получилась эмоционально сильной и необычной - ведь для нее позировали члены организации, жители Славянска с проблемами зрения. Всего в ней приняли участие 12 семей, где есть люди с инвалидностью по зрению. Волонтерам-фотографам - Анне Птичке, Дарье Кудиненко, Алине Дарченко, Марии Беспалой, Владимиру Киркачу удалось передать главное - в каждом человеке живет прекрасная душа и волшебная красота.

ОО «Дотик» занимается проблемами тотально незрячих людей. Как рассказала руководитель организации Елена Шаповал, некоторые из фотомоделей никогда не видели себя и не представляют свою внешность. Но каждый из них хочет быть красивым.

- Мы организовали выставку, чтобы жители города смогли прочувствовать, как живут люди без зрения. А еще для того, чтобы стереть социальные барьеры между теми, кто видит, и незрячими. В нашем социальном проекте все были волонтерами. И ни один человек не отказался от просьбы помочь. Мы в восторге от разнообразных идей и крутых фотографий, - рассказывает организатор.

И сами фотомодели, и родители особенных деток говорят, что для них съемки и выставка стали настоящим событием и возможностью самореализоваться. Ведь в Славянске очень ограничен круг мест, где могут развлечься и социально адаптироваться люди с проблемами зрения.

Тем временем праздник шел своим чередом. Были грамоты, подарки от спонсоров и отличный концерт. На нем выяснилось, что члены ОО «Дотик» могут быть не только прекрасными фотомоделями, но и замечательно поют.

Возможно, горожане сообща смогут осуществить их мечту - подарить музыкальный синтезатор для выступлений.

Выставка доступна к посещению. Увидеть ее может любой желающий.