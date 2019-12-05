Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью

Международный день людей с инвалидностью в Славянске отметили торжественным собранием. Оно прошло 3 декабря в большом зале исполкома, где собрались представители городских общественных организаций и объединений, которые занимаются проблематикой людей с инвалидностью.

От прошлогодних тематических собраний нынешнее отличались тем, что в этот раз общественникам не вручали грамот. Как объяснили организаторы, делалось это для того, чтобы не выделять кого-то из общего ряда. Ведь решением проблем людей с инвалидностью занимаются в Славянске многие, и далеко не все они смогли посетить торжественное мероприятие. Своеобразной заменой грамотам стали подарки, изготовленные воспитанниками социально-реабилитационного центра и врученные ими собравшейся в зале аудитории.

Главным тезисом всех выступление были слова благодарности, адресованные людям с инвалидностью за их стремление оставаться «на плаву» и, по мере сил, участвовать в жизни не только родного города, но и всей страны. Ведь многие из них успешно представляют Славянск и Украину на спортивных аренах и конкурсных площадках различного уровня, доказывая себе и обществу, что физический недуг не может быть барьером для достижения поставленной цели. Вместе с тем, звучали обращения и ко всем остальным жителям города, которым, по мнению участников мероприятия, стоило бы поучиться у людей с инвалидностью терпению, целеустремленности и вниманию к своему окружению.

Формат инклюзивного гражданского общества воплотил в себе праздничный концерт. На сцену выходили воспитанники городской школы искусств, центра детского и юношеского творчества, центра социально-психологической реабилитации и более взрослые артисты, которые, невзирая на инвалидность, строят творческую карьеру. И хотя Международный день людей с инвалидностью считается не праздником, а поводом для привлечения внимания к проблемам этой категории граждан, атмосфера мероприятия получилась именно праздничной.

Наша справка

На учете в славянском Центре первичной медико-санитарной помощи находятся 4055 людей с инвалидностью. 251 из них относятся к внутренне перемещенным лицам, 8 - участники АТО. Также в городе проживает 461 ребенок с инвалидностью, в том числе - 54 переселенца.