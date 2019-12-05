Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»

В Украине в девятый раз состоялся открытый конкурс среди девушек на инвалидных колясках "Красота без ограничений". Последние 4 года его заключительная часть проходит в Краматорске. В нынешнем году честь принимать у себя финал выпала Славянску.

За неделю до финала

После предварительного отбора, в завершающую стадию конкурса вышли 12 претенденток: Мария Податель (г.Светловодск, Кировоградская область), Ольга Яренчук (г. Ковель, Волынская область), Елена Кораблева (г. Кривой Рог, Днепропетровская область), Джульетта Площинская (с. Красноселка, Хмельницкая область), Наталья Давиденко (г. Черкассы), Ирина Ковалевская (г. Северодонецк, Луганская область), Виктория Литовченко (г. Дружковка, Донецкая область), Виолетта Кочишвили (г. Первомайск, Николаевская область), Яна Штапир (г. Киев), Евгения Дихтяр (г. Павлоград, Днепропетровская область), Маргарита Балинт (г. Одесса) и Надежда Годованец (с. Ясень, Ивано-Франковская область). По объективным причинам последние две конкурсантки, к сожалению, не смогли принять участие в финале, поэтому за титул «Мисс «Красота без ограничений - 2019» боролись только 10 девушек.

В Краматорск претендентки вместе с сопровождавшими их друзьями и родственниками приехали 22 ноября, за неделю до финала. Это время они провели в подготовке к конкурсу: занимались с хореографами, косметологами, фотохудожниками, создавали свой образ и примеряли корону победительницы. Позаботились организаторы и о том, чтобы программа пребывания в городе была полезной и интересной. Кроме традиционных туристических экскурсий, гостьи Донетчины играли в пейнтбол, состязались в приготовлении пиццы, посещали инклюзивные учебные учреждения и участвовали в тематическом круглом столе, который проходил на базе департамента соцзащиты населения ДонОГА.

Миссия для мисс

Как выяснилось, большинство приехавших на Донетчину претенденток у себя дома занимаются общественной деятельностью. Поэтому темой социальной адаптации людей с инвалидностью они владеют не на бытовом уровне. Это упростило им выполнение репрезентативной функции соревнований, ведь практически каждый конкурс красоты популяризирует какую-то гуманитарную идею. В данном случае она заключается в том, что в психологически здоровом обществе люди с инвалидностью могут жить полноценной жизнью.

Поэтому, по словам организаторов, главной целью проведения конкурса является не выбор победительницы, а привлечение внимания к этой теме. А сами участницы не только получают дополнительную уверенность в себе и своих силах, но и личным примером стимулируют к самореализации других людей. В том числе, и тех, у кого нет инвалидности.

Затаив дыхание

Торжественный финал конкурса "Красота без ограничений - 2019" состоялся 29 ноября в арт-квартале "Монополия Крона". Мероприятие выглядело торжественно. Здесь собрались представители многочисленных государственных и негосударственных организаций-партнеров конкурса. Еще более массовым было представительство спонсоров, которые в буквальном смысле засыпали девушек подарками. Кроме того, в зале присутствовали участницы конкурсов прошлых лет. Среди них - «Мисс «Красота без ограничений - 2018» Юлия Михно и «Мисс Индивидуальность» одноименного всемирного конкурса красоты Оксана Кононец, возглавляющая сейчас благотворительный фонд "Непокоренные". Перед началом действа ведущие зачитали приветственное письмо от президента Владимира Зеленского.

В этом году сценарий конкурса писался по мотивам произведения Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес". По ходу сюжета претендентки демонстрировали актерское мастерство, пластику, интеллект и другие сильные стороны своей индивидуальности. А когда представление все же окончилось, судейской коллегии пришлось собраться и, отбросив эмоции, все же определить лучшую из лучших. Оглашения результатов аудитория ждала, затаив дыхание.

По решению жюри, корона «Мисс «Красота без ограничений - 2019» досталась Елене Кораблевой из Кривого Рога. Титул «Первой вице-мисс» судьи отдали жительнице Черкасс Наталье Давиденко. «Второй вице-мисс» конкурса стала представительница Николаевщины Виолетта Кочишвили. Перечень номинаций этим не ограничился, поэтому другие участницы тоже получили заслуженные дипломы и аплодисменты зрителей. По завершении официальной части всех финалисток пригласили в элитный ресторан на банкет, после которого состоялась дискотека. Гостеприимством Донетчины и уровнем организации события гостьи остались очень довольны и пообещали, по возвращении домой, обязательно рассказать об этом своим землякам.