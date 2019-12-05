«Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»

В последний день осени в Киеве состоялась церемония награждения номинантов волонтерской премии «Евромайдан SOS-2019».

В шестой церемонии приняли участие 123 номинанта-волонтера из разных городов Украины. Среди них была и славянская группа по плетению маскировочных сеток «Славные девчата».

Торжественная церемония состоялась в Доме звукозаписи национального радио.

В жюри конкурса вошли писатель Андрей Курков, историк Ярослав Грицак, актриса Римма Зюбина, волонтер Ирина Довгань, музыкант Александр «Фоззи» Сидоренко, журналистка Мария Фронощук.

Победителей определяли в нескольких номинациях - «Поддержка украинских военных», «Поддержка уязвимых слоев населения», «Зоозащита», «Донорство» и других. Победителям достались денежные премии. Всех номинантов отметили дипломами.

- Эта церемония - способ сказать «спасибо» всем, кто не жалеет себя для других, - сказала координатор проекта «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук.