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Фотофакт

Первый снег

Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками

Павел Коротенко
5 декабря 2019 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В канун Дня святого Николая платформа инициатив "Теплица" традиционно приглашает жителей города присоединиться к благотворительной акции "Подари ребенку праздник". Такую инициативу волонтеры реализовывают уже пятый год подряд.

Условия акции из года в год не меняются. С конца ноября команда "Теплицы" организовывает сбор писем, которые пишут святому Николаю ребятишки, живущие в детских домах семейного типа и в социально-реабилитационных центрах. Параллельно с этим анонсируется, что выполнить содержащиеся в письмах "заявки" могут все желающие. Отозвавшимся на призыв людям необходимо лично или дистанционно выбрать письмо и приобрести подарок. Эту вещь можно отнести в "Теплицу" самостоятельно либо передать волонтерам. К подарку, по условиям акции, нужно приложить поздравительную открытку с пожеланиями и подписью "Волшебник". 19 декабря подготовленные славянцами дары организаторы акции в театрализованной форме передадут детям. 

Напомним, что платформа инициатив "Теплица" располагается по адресу ул. Торская, 4. Контактный телефон  (095) 674-69-90 (Дарья Николаенко). Обращаем внимание, что сбор подарков продолжается до 15 декабря включительно.

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Комментарии к статье «Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками»

В канун Дня святого Николая платформа инициатив "Теплица" традиционно приглашает жителей города присоединиться к благотворительной акции "Подари ребенку праздник". Такую инициативу волонтеры реализовывают уже пятый год подряд.

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