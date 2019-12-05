|5 декабря 2019
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В канун Дня святого Николая платформа инициатив "Теплица" традиционно приглашает жителей города присоединиться к благотворительной акции "Подари ребенку праздник". Такую инициативу волонтеры реализовывают уже пятый год подряд.
Условия акции из года в год не меняются. С конца ноября команда "Теплицы" организовывает сбор писем, которые пишут святому Николаю ребятишки, живущие в детских домах семейного типа и в социально-реабилитационных центрах. Параллельно с этим анонсируется, что выполнить содержащиеся в письмах "заявки" могут все желающие. Отозвавшимся на призыв людям необходимо лично или дистанционно выбрать письмо и приобрести подарок. Эту вещь можно отнести в "Теплицу" самостоятельно либо передать волонтерам. К подарку, по условиям акции, нужно приложить поздравительную открытку с пожеланиями и подписью "Волшебник". 19 декабря подготовленные славянцами дары организаторы акции в театрализованной форме передадут детям.
Напомним, что платформа инициатив "Теплица" располагается по адресу ул. Торская, 4. Контактный телефон (095) 674-69-90 (Дарья Николаенко). Обращаем внимание, что сбор подарков продолжается до 15 декабря включительно.
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• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
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• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
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Комментарии к статье «Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками»
В канун Дня святого Николая платформа инициатив "Теплица" традиционно приглашает жителей города присоединиться к благотворительной акции "Подари ребенку праздник". Такую инициативу волонтеры реализовывают уже пятый год подряд.