Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска

|5 декабря 2019
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В Краматорске 2 декабря состоялась внеочередная сессия городского совета. Изначально на нее выносился лишь один вопрос - отчет временной депутатской комиссии городского совета, которая разбиралась в нюансах выполнения крупных инфраструктурных проектов в городе.
Чтение доклада продолжалось около часа. Неожиданно оно было прервано. И с голоса, был заявлен вопрос об объявлении недоверия городскому голове Андрею Панкову, двум его заместителям - Светлане Фальченко и Светлане Никоненко и секретарю горсовета Денису Ошурко.
Такое предложение поступило от группы большинства «Объединенный Краматорск», сформированного сотрудниками градообразующего предприятия НКМЗ. В качестве причины депутаты указали данные, звучавшие в отчете.
В работе сессии был объявлен 20-минутный перерыв. После него состоялось голосование. Нужного количества голосов хватило для принятия решения в отношении замов. Попытка выразить недоверие мэру провалилась.
Сам Панков выступил в защиту замов. Он заявил, что недоверие - чисто политическое решение, которое, к тому же, является некорректным без предоставления слова его заместителям. Краматорский мэр назвал эти инициативы «началом выборной кампании, которые ставят под угрозу все, что было сделано для города за предыдущие годы и наносят удар имиджу Краматорска».
Жители Славянска успели на себе прочувствовать, чем заканчиваются такие подковерные игры. У краматорчан, надо понимать, все еще только начинается.
Отметим, что еще в сентябре нынешнего года Андрей Панков занял 7 место в рейтинге мэров крупных городов Украины. Городской голова Славянска Вадим Лях тогда смог завоевать лишь 28 позицию. Панков же обогнал градоначальник Одессы, Львова, Запорожья, Мариуполя и многих других. Интересно, что одним из критериев рейтинга являлось политическое влияние и поддержка мэра городским советом.
Добавим, что, как и Вадим Лях, Андрей Панков шел на выборы в 2015 году от «Оппозиционного блока».
Если собрать вместе все составляющие, получим интересную картину, которая складывается в области перед местными выборами. Судя по всему, мы являемся свидетелями попытки передела территории и денежных потоков между двумя группами бывших соратников по партии. И это ведь в борьбу пока не вступили третьи силы.
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• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
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• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
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• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
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В Краматорске 2 декабря состоялась внеочередная сессия городского совета. Изначально на нее выносился лишь один вопрос - отчет временной депутатской комиссии городского совета, которая разбиралась в нюансах выполнения крупных инфраструктурных проектов в городе.