Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска

В Краматорске 2 декабря состоялась внеочередная сессия городского совета. Изначально на нее выносился лишь один вопрос - отчет временной депутатской комиссии городского совета, которая разбиралась в нюансах выполнения крупных инфраструктурных проектов в городе.

Чтение доклада продолжалось около часа. Неожиданно оно было прервано. И с голоса, был заявлен вопрос об объявлении недоверия городскому голове Андрею Панкову, двум его заместителям - Светлане Фальченко и Светлане Никоненко и секретарю горсовета Денису Ошурко.

Такое предложение поступило от группы большинства «Объединенный Краматорск», сформированного сотрудниками градообразующего предприятия НКМЗ. В качестве причины депутаты указали данные, звучавшие в отчете.

В работе сессии был объявлен 20-минутный перерыв. После него состоялось голосование. Нужного количества голосов хватило для принятия решения в отношении замов. Попытка выразить недоверие мэру провалилась.

Сам Панков выступил в защиту замов. Он заявил, что недоверие - чисто политическое решение, которое, к тому же, является некорректным без предоставления слова его заместителям. Краматорский мэр назвал эти инициативы «началом выборной кампании, которые ставят под угрозу все, что было сделано для города за предыдущие годы и наносят удар имиджу Краматорска».

Жители Славянска успели на себе прочувствовать, чем заканчиваются такие подковерные игры. У краматорчан, надо понимать, все еще только начинается.

Отметим, что еще в сентябре нынешнего года Андрей Панков занял 7 место в рейтинге мэров крупных городов Украины. Городской голова Славянска Вадим Лях тогда смог завоевать лишь 28 позицию. Панков же обогнал градоначальник Одессы, Львова, Запорожья, Мариуполя и многих других. Интересно, что одним из критериев рейтинга являлось политическое влияние и поддержка мэра городским советом.

Добавим, что, как и Вадим Лях, Андрей Панков шел на выборы в 2015 году от «Оппозиционного блока».

Если собрать вместе все составляющие, получим интересную картину, которая складывается в области перед местными выборами. Судя по всему, мы являемся свидетелями попытки передела территории и денежных потоков между двумя группами бывших соратников по партии. И это ведь в борьбу пока не вступили третьи силы.