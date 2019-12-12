Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков

Мероприятие носило обучающий характер. Роман Винтонив (это настоящее имя телеведущего) рассказал присутствующим, как отличить фейк от новости, не стать жертвой манипуляций и в целом соблюдать медиаграмотность.

Лекция оказалась нескучной - с примерами, историями из жизни и ответами на вопросы. Коротко ее можно описать так: манипуляции порождают негатив, а негатив - ненависть. Проверять информацию на «фейковость» - также важно, как и мыть руки. Но поскольку к обязательному мытью рук человечество шло веками, в то, что население за пару-тройку лет станет медиаграмотным, верится с трудом. Поэтому начинать нужно хотя бы с сотрудников СМИ и молодежи.

По большому счету, такие тренинги или лекции в современных условиях должны стать обязательным факультативным курсом в старших классах школы. Придет ли к пониманию этого Минобразования, покажет время. Пока же радовало то, что на встрече было много людей разных возрастов, в том числе - молодежи.

Из интересной информации, озвученной в ходе ответов на вопросы, можно выделить рассказ о «Телевидении Торонто». Оно появилось «как прикол» в 2012 году. Его журналист Майкл Щур по легенде является корреспондентом телеканала украинской диаспоры. Он был командирован в Украину еще перед парламентскими выборами 2012 года, чтобы сделать интервью с местными политиками.

Что касается знаменитого сатирического еженедельника «#@)??$0», он стал выходить в 2016 году, когда Винтонив был демобилизован из армии. Роман отправился туда в июле 2015-го, на тот момент его дочери Катерине было всего полгода.

Сейчас «Телевидение Торонто» делают около 30 человек. Один выход передачи обходится до 10 тыс. долларов. Как рассказал гость Славянска, канал не является прибыльным. Он «сидит на грантах» от USAID, NED и других организаций. Действующий сейчас грант заканчивается в феврале будущего года. И авторы проекта пытаются «выйти на ноль», открывая опции для рекламодателей и размещая рекламу на канале. Если это не даст ощутимых результатов, будут просить денег у зрителей.

Интересно, что однажды «#@)??$0» посвятило сюжет и Славянску. Передача вышла в 2017 году и касалась недостроенных общежитий для переселенцев. В ней засветились мэр города Вадим Лях, отказавшийся взять украинский флаг, замголовы Андрей Рубан и тогдашний заместитель мэра Дмитрий Сиваш. «Европейцы сами виноваты, что дали деньги. Не могли сразу дать готовые общежития», - сделал тогда вывод Майкл Щур.

Как выяснилось, информацию для сюжетов авторы проекта берут из региональных и местных новостей. Их приходится отсматривать в больших количествах.