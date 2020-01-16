Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове

Известный Stand Up-комик представит своим зрителям совершенно новую программу, которая изменит Ваше представление о юморе. Гостями этого положительного и веселого шоу будут не менее талантливые коллеги и знакомые Славы: Андрей Колмачевський известный за участие в «Лиге смеха» и за игру в команде «Два капитана 1955», и Коля Зырянов, который прекрасно себя представил в сфере юмора и продолжает уверенно развиваться. Эта талантливая троица уже неоднократно выступали вместе на одной сцене и прекрасно себя зарекомендовали.

Талант Славы Комиссаренко заключается в том, что он способен видеть смешное в совсем простых вещах. Его естественная наблюдательность помогает создавать незабываемые, остроумные и удачные шутки. Он умеет лучшим образом рассказать другим об отношениях с девушкой, друзьями и родителями, о ежедневных бытовых ситуациях и многое другое. И в таких жизненных ситуациях себя познать могут совершенно разные люди. Он умеет под нестандартным углом рассказать о повседневных историях из жизни. Поэтому все его шутки и рассказы легко воспринимаются гостями и полностью понятны.

Замечательный юмористический вечер состоится в Харькове 14 марта 2020. Огромную порцию незабываемого юмора можно получить во Дворце студентов НТУ «ХПИ». Именно сюда приедет Слава Комиссаренко с концертом и абсолютно новой программой, и подарит своим поклонникам море смеха до слез и боли в животе. Гости увидят необычный и яркий вечер юмора и фантастического настроения. Хороший юмор любят все, поэтому советуем как можно быстрее позаботиться о билетах на хороший юмористический вечер.

Свою юмористическую карьеру Слава начал восемнадцатилетним юношей. Уже с первых выступлений зрители видели в нем перспективного юмориста. А всего за три года кроме бурных аплодисментов интересные шутки стали приносить Славе еще и деньги. И тогда все было решено - нужно совмещать приятное с полезным. Он стремительно и уверенно двигался по карьерной лестнице и принял участие во многих крупных телепроектах: «Comedy Баттл», «Смех без правил», «Бункер News», «Убойная лига» и другие.

С приходом весны нужно освободиться от зимнего холодного настроения и наконец-то почувствовать запах долгожданной весны. Известный стенд-ап юморист Слава Комиссаренко поможет как можно быстрее зарядиться позитивным настроением и кайфовать от весенней погоды. Не пропустите праздник качественного и яркого юмора в Харькове и обязательно посетите фантастическое шоу.