Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове

|16 января 2020
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Вечер искреннего, чистого, жизненного и просто взрывного смеха подарит жителям и гостям Харькова белорусский комик Слава Комиссаренко.
Известный Stand Up-комик представит своим зрителям совершенно новую программу, которая изменит Ваше представление о юморе. Гостями этого положительного и веселого шоу будут не менее талантливые коллеги и знакомые Славы: Андрей Колмачевський известный за участие в «Лиге смеха» и за игру в команде «Два капитана 1955», и Коля Зырянов, который прекрасно себя представил в сфере юмора и продолжает уверенно развиваться. Эта талантливая троица уже неоднократно выступали вместе на одной сцене и прекрасно себя зарекомендовали.
Талант Славы Комиссаренко заключается в том, что он способен видеть смешное в совсем простых вещах. Его естественная наблюдательность помогает создавать незабываемые, остроумные и удачные шутки. Он умеет лучшим образом рассказать другим об отношениях с девушкой, друзьями и родителями, о ежедневных бытовых ситуациях и многое другое. И в таких жизненных ситуациях себя познать могут совершенно разные люди. Он умеет под нестандартным углом рассказать о повседневных историях из жизни. Поэтому все его шутки и рассказы легко воспринимаются гостями и полностью понятны.
Замечательный юмористический вечер состоится в Харькове 14 марта 2020. Огромную порцию незабываемого юмора можно получить во Дворце студентов НТУ «ХПИ». Именно сюда приедет Слава Комиссаренко с концертом и абсолютно новой программой, и подарит своим поклонникам море смеха до слез и боли в животе. Гости увидят необычный и яркий вечер юмора и фантастического настроения. Хороший юмор любят все, поэтому советуем как можно быстрее позаботиться о билетах на хороший юмористический вечер.
Свою юмористическую карьеру Слава начал восемнадцатилетним юношей. Уже с первых выступлений зрители видели в нем перспективного юмориста. А всего за три года кроме бурных аплодисментов интересные шутки стали приносить Славе еще и деньги. И тогда все было решено - нужно совмещать приятное с полезным. Он стремительно и уверенно двигался по карьерной лестнице и принял участие во многих крупных телепроектах: «Comedy Баттл», «Смех без правил», «Бункер News», «Убойная лига» и другие.
С приходом весны нужно освободиться от зимнего холодного настроения и наконец-то почувствовать запах долгожданной весны. Известный стенд-ап юморист Слава Комиссаренко поможет как можно быстрее зарядиться позитивным настроением и кайфовать от весенней погоды. Не пропустите праздник качественного и яркого юмора в Харькове и обязательно посетите фантастическое шоу.
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• В Италии будут судить Алексея Азарова
• В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших
• Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд
• Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши
• В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование
• «Не переживай, ты еще отыграешься». Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
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Вечер искреннего, чистого, жизненного и просто взрывного смеха подарит жителям и гостям Харькова белорусский комик Слава Комиссаренко.