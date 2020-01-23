На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса

Городской властью Славянска разработан перечень коммунальных предприятий, на которых нарушители административного кодекса будут выполнять назначенные судом общественные работы. Документ также содержит список работ, к которым могут привлекать осужденных.

В целом, перечень состоит из 13 позиций. Среди них 6 коммунальных предприятий («Управляющая компания № 4», «Благоустройство», «АТП 052814», «Наружное освещение», «Контора похоронного обслуживания», «Водопонижение»), коммунальное учреждение «Центр учета бездомных лиц с домом ночного пребывания», региональный ландшафтный парк «Славянский курорт», 4 общества с ограниченной ответственностью («Арагорн», «Цидило и К», «Лира ЛТД» и Синергия – БТ»), а также частное предприятие «Сервисбыт».

Отбывая наложенное судом взыскание, нарушители административного законодательства могут быть привлечены к уборке улиц, парков, скверов и других территорий; работе по благоустройству города, зеленых зон, детских и спортивных площадок; ремонту зданий и коммуникаций; погрузочно-разгрузочным работам; очистке от снега и посыпке улиц в период гололеда; покосу травы; ликвидации стихийных свалок; подсобным работам.

К сожалению, узнать сколько человек привлекались к работам по решению суда в 2019 году нам не удалось. Сводная статистика этого показателя, как можно понять из ответа профильного специалиста исполкома, не ведется.

Добавим, что документ, о котором идет речь, готовится на основании запроса из «Центра пробации» Донецкой области, который входит в структуру Минюста и обновляется каждый год. Финансовых затрат из местного бюджета на выполнение общественных работ, как и ранее, не предусматривается.