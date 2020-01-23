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Фотофакт

Эпопея с продолжением

На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса

Павел Коротенко
23 января 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Городской властью Славянска разработан перечень коммунальных предприятий, на которых нарушители административного кодекса будут выполнять назначенные судом общественные работы. Документ также содержит список работ, к которым могут привлекать осужденных.

В целом, перечень состоит из 13 позиций. Среди них 6 коммунальных предприятий («Управляющая компания № 4», «Благоустройство», «АТП 052814», «Наружное освещение», «Контора похоронного обслуживания», «Водопонижение»), коммунальное учреждение «Центр учета бездомных лиц с домом ночного пребывания», региональный ландшафтный парк «Славянский курорт», 4 общества с ограниченной ответственностью («Арагорн», «Цидило и К», «Лира ЛТД» и Синергия – БТ»), а также частное предприятие «Сервисбыт».

Отбывая наложенное судом взыскание, нарушители административного законодательства могут быть привлечены к уборке улиц, парков, скверов и других территорий; работе по благоустройству города, зеленых зон, детских и спортивных площадок; ремонту зданий и коммуникаций; погрузочно-разгрузочным работам; очистке от снега и посыпке улиц в период гололеда; покосу травы; ликвидации стихийных свалок; подсобным работам. 

К сожалению, узнать сколько человек привлекались к работам по решению суда в 2019 году нам не удалось. Сводная статистика этого показателя, как можно понять из ответа профильного специалиста исполкома, не ведется.

Добавим, что документ, о котором идет речь, готовится на основании запроса из «Центра пробации» Донецкой области, который входит в структуру Минюста и обновляется каждый год. Финансовых затрат из местного бюджета на выполнение общественных работ, как и ранее, не предусматривается.

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Комментарии к статье «На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса»

Городской властью Славянска разработан перечень коммунальных предприятий, на которых нарушители административного кодекса будут выполнять назначенные судом общественные работы. Документ также содержит список работ, к которым могут привлекать осужденных.

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