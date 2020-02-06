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Фотофакт

Неблагополучные участки

В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
6 февраля 2020 Просмотров: 113 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Теперь клиенты поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO могут получить консультации в новом и современном енергоофисе в Славянске (ул. Васильевская, 27). YASNO повышает качество обслуживания клиентов и в первом полугодии 2020 все 22 центра обслуживания клиентов обновит и превратит в энергоофисы.

Энергоофис – это современное пространство с цифровыми решениями и уютной атмосферой. В обновленных энергоофисах клиенты могут заказать дополнительные товары и услуги по энергоэффективности, воспользоваться терминалами самообслуживания для передачи показаний счетчика, получить экспресс-обслуживание по типичным вопросам без ожидания, предусмотрены детский уголок и отдельные зоны для обслуживания частных клиентов и предприятий. Именно такой формат будет у всех энергоофисов YASNO. К середине 2020 года планируется создать 65 энергоофисов YASNO в Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве.

«YASNO продолжает работать в направлении улучшения и повышения качества обслуживания клиентов. Наша цель – это создание сервиса европейского уровня, поэтому стремимся, чтобы личное консультирование происходило качественно, быстро и в комфортных условиях», – отметила руководитель департамента по продажам и клиентскому сервису YASNO в Донецкой области Ольга Черномашинцева.

График работы энергоофисов доступен на сайте yasno.com.ua.

Чаще всего консультирование у специалиста энергоофиса YASNO необходимо в таких случаях:

  • переоформление договора на поставку электроэнергии при смене собственника;
  • заключение/расторжение договора на поставку электроэнергии;
  • заключение договора для производителей электроэнергии по «зеленому» тарифу;
  • восстановление электроснабжения после отключения;
  • заказ продуктов и услуг по энергоэффективности – наборов с двухзонным счетчиком Розумний Watt, проектов по установке кровельных солнечных панелей «под ключ».

К операторам системы распределения «ДТЭК Донецкие электросети», «ДТЭК Высоковольтные сети», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «Региональные электросети», «Укрзализныця» обращаются, если нужно:

  • оформить заявку на первичное подключение к электросетям, отключение от сети;
  • оформить заявку на выполнение работ с приборами учета электроэнергии (если нужно заменить счетчик, сделать техническую проверку, опломбировать и т.п.);
  • перезаключить договор о предоставлении услуг по распределению при смене собственника;
  • если получили сообщение о задолженности за электроэнергию, потребленную до 01.01.2019.

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Комментарии к статье «В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO»

Теперь клиенты поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO могут получить консультации в новом и современном енергоофисе в Славянске (ул. Васильевская, 27). YASNO повышает качество обслуживания клиентов и в первом полугодии 2020 все 22 центра обслуживания клиентов обновит и превратит в энергоофисы.

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