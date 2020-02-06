В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO

|6 февраля 2020
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Теперь клиенты поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO могут получить консультации в новом и современном енергоофисе в Славянске (ул. Васильевская, 27). YASNO повышает качество обслуживания клиентов и в первом полугодии 2020 все 22 центра обслуживания клиентов обновит и превратит в энергоофисы.
Энергоофис – это современное пространство с цифровыми решениями и уютной атмосферой. В обновленных энергоофисах клиенты могут заказать дополнительные товары и услуги по энергоэффективности, воспользоваться терминалами самообслуживания для передачи показаний счетчика, получить экспресс-обслуживание по типичным вопросам без ожидания, предусмотрены детский уголок и отдельные зоны для обслуживания частных клиентов и предприятий. Именно такой формат будет у всех энергоофисов YASNO. К середине 2020 года планируется создать 65 энергоофисов YASNO в Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве.
«YASNO продолжает работать в направлении улучшения и повышения качества обслуживания клиентов. Наша цель – это создание сервиса европейского уровня, поэтому стремимся, чтобы личное консультирование происходило качественно, быстро и в комфортных условиях», – отметила руководитель департамента по продажам и клиентскому сервису YASNO в Донецкой области Ольга Черномашинцева.
График работы энергоофисов доступен на сайте yasno.com.ua.
Чаще всего консультирование у специалиста энергоофиса YASNO необходимо в таких случаях:
К операторам системы распределения «ДТЭК Донецкие электросети», «ДТЭК Высоковольтные сети», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «Региональные электросети», «Укрзализныця» обращаются, если нужно:
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5 февраля 2020
• Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу
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• Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке
• Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове
• Мечта Кенин, восьмикратный Джокович
• Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии
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• Особенности подключения беспроводного интернета в Украине
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30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
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Теперь клиенты поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO могут получить консультации в новом и современном енергоофисе в Славянске (ул. Васильевская, 27). YASNO повышает качество обслуживания клиентов и в первом полугодии 2020 все 22 центра обслуживания клиентов обновит и превратит в энергоофисы.