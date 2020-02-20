В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр

Проходившая 12 февраля сессия Славянского районного совета утвердила проект решения о передаче в областную коммунальную собственность учебного корпуса и подсобных сооружений Сидоровской общеобразовательной школы. Напомним, что учебное заведение закрыли в 2019 году в результате оптимизации.

Извилистыми путями

В помещении бывшей школы область планирует разместить социально-психологический реабилитационный центр. Как указано в проекте решения, это позволит сохранить здание и создать до 20 рабочих мест.

Добавим, что дорогу Сидорово-Пришиб, по которой после оптимизации начали возить школьников в Маяки, отремонтировать обязывалось тоже областное руководство. Надеемся, что с реабцентром все пройдет более благополучно.

Финансы, программы, кадры

Далее на сессии депутаты Славянского района утвердили отчет о выполнении бюджета за 2019 год и внесли изменения в главный финансовый документ на год текущий. Это, в частности, коснулось долгосрочных программ развития культуры и здравоохранения.

По первому пункту депкорпус согласился добавить 198 тыс. грн на приобретение компьютеров для системы библиотек, 100 тыс. грн на покупку интерактивной доски и музыкальных инструментов и 50 тыс. грн на проектно-сметную документацию по капремонту и тепломодернизации здания районной школы искусств. По здраву деньги выделили на проведение противопожарных мероприятий в ФОПах и амбулаториях. Для в/ч 3035 в рамках программы финансовой поддержки предусмотрели 40 тыс. грн на строительство стрелкового тира.

Рассмотрению "медицинского" сегмента повестки дня предшествовало объявление о кадровых перестановках. Распоряжением главы Донецкой ОВГА от 4 февраля на должность главного врача центральной районной больницы назначена Светлана Коплянок. Еще одно кадровое решение сессия приняла самостоятельно, назначив директором КП "Трудовой архив" Ольгу Водопьянову.

Год работы

Самым продолжительным отрезком пленарного заседания был отчет председателя Славянского райсовета Константина Черникова о работе в 2019 году. Он подробно рассказал о реализованных мероприятиях местных программ. Сейчас в районе их действует 27.

Самой новаторской из них стала программа о поддержке и развитии местных инициатив. В ее рамках совместно с Британским Советом в Украине был проведен конкурс мини-проектов. Заявки на него подали 43 жителя района, 17 проектов стали победителями. Общая стоимость их реализации составила 750 тыс. грн.

Подытоживая свой отчет, Константин Черников признал, что решены еще не все поставленные задачи. Поэтому призвал депутатов продолжить работу по налаживанию водоснабжения, повышению качества медицинских услуг, улучшению материальной и учебной базы образовательной сферы, прочее.