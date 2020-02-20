Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу

|20 февраля 2020
|Просмотров: 40
|
В "Друкарні" 17 февраля состоялась вторая встреча местных активистов, занимающихся проблемами экологии. На этот раз разговор шел о раздельном сборе мусора и возможности внедрить его в Славянске.
Обсуждение началось с определения сути проблемы и обзора мировой практики ее решения. Затронули спикеры и отечественный опыт. К примеру, в Полтаве активисты смогли заинтересовать темой предпринимателей, которые вложили в систему сортировки ТБО собственные средства. В Краматорске такую практику ввело на своей территории одно из ОСМД.
В Славянске, как оказалось, тоже есть места, с которых переработчики забирают своим транспортом отсортированные отходы. Но часть из них работает не вполне легально и поэтому в афишировании адресов таких пунктов не заинтересована.
С тем, что так быть не должно, собравшаяся в "Друкарні" молодежь согласилась однозначно. Но возник вопрос - что можно сделать?
Административно-бюджетный вариант решения описал депутат Славянского горсовета Игорь Жиров. Он рассказал об областной стратегии и ее составляющих: закрытие местных полигонов, обеспечение городов контейнерами для раздельного сбора мусора, строительство "кустовых" перегрузочных станций и перерабатывающего предприятия. Из озвученного, по факту, выполнен лишь первый пункт. Уже по второму ситуация критична - городу катастрофически не хватает даже обычных контейнеров. В положительном балансе - идея создания в Славянске компостного центра. Но и она пока существует только на бумаге.
Отвечая на вопрос, чем могут помочь активисты, депутат предложил попробовать поставить в городе хотя бы один "фантомат" - уличный аппарат, который в обмен на пустую бутылку выдает деньги или чек на обслуживание в магазине. Средства на это, правда, искать придется вне городского бюджета.
Идею аудитория приняла благосклонно, но в оперативную разработку не взяла. Молодежь по своей природе нетерпелива и хочет что-то менять уже сейчас. Ждать, когда проблему решат чиновники, она не может. Поэтому возникло предложение начать с малого и организовать раздельный сбор мусора в одной-двух точках Славянска. Забирать его, как прозвучало, согласны работающие в этой сфере частные предприниматели. Параллельно с этим активисты решили обратиться к городской власти с предложением изготовить и расклеить на мусорных контейнерах стикеры с перечнем предметов, которые в эти контейнеры нельзя бросать.
Напомним, что пару лет назад тему раздельного сбора ТБО поднимала ОО "Сильные громады" и определенное "шевеление" в коридорах власти наметилось, хотя наблюдалось недолго. Тем не менее, подобные всплески активности полезны, даже если не приносят тактических успехов. Ведь если не озвучивать проблему, то она уходит из приоритетов.
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
— 20 февраля 2020 —
Массовый карантин в школах Славянска был объявлен 7 февраля. С 11 числа на вынужденных каникулах находятся все общеобразовательные учебные заведения. Но на данный момент время возобновления занятий пока остается под вопросом.
— 20 февраля 2020 —
История с отзывом 6 депутатов Славянского городского совета, начавшаяся 18 января, получила продолжение. Как выяснилось, события развивались стремительно.
— 20 февраля 2020 —
Проходившая 12 февраля сессия Славянского районного совета утвердила проект решения о передаче в областную коммунальную собственность учебного корпуса и подсобных сооружений Сидоровской общеобразовательной школы. Напомним, что учебное заведение закрыли в 2019 году в результате оптимизации.
— 13 февраля 2020 —
В Славянском краеведческом музее начали работу две новые экспозиции - "Из художественных фондов музея" и "Стражники времени". Первая состоит из картин и скульптур, вторая - из часов различных марок.
Приветствую, гость! Вход
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу»
В "Друкарні" 17 февраля состоялась вторая встреча местных активистов, занимающихся проблемами экологии. На этот раз разговор шел о раздельном сборе мусора и возможности внедрить его в Славянске.