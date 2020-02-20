Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу

В "Друкарні" 17 февраля состоялась вторая встреча местных активистов, занимающихся проблемами экологии. На этот раз разговор шел о раздельном сборе мусора и возможности внедрить его в Славянске.

Обсуждение началось с определения сути проблемы и обзора мировой практики ее решения. Затронули спикеры и отечественный опыт. К примеру, в Полтаве активисты смогли заинтересовать темой предпринимателей, которые вложили в систему сортировки ТБО собственные средства. В Краматорске такую практику ввело на своей территории одно из ОСМД.

В Славянске, как оказалось, тоже есть места, с которых переработчики забирают своим транспортом отсортированные отходы. Но часть из них работает не вполне легально и поэтому в афишировании адресов таких пунктов не заинтересована.

С тем, что так быть не должно, собравшаяся в "Друкарні" молодежь согласилась однозначно. Но возник вопрос - что можно сделать?

Административно-бюджетный вариант решения описал депутат Славянского горсовета Игорь Жиров. Он рассказал об областной стратегии и ее составляющих: закрытие местных полигонов, обеспечение городов контейнерами для раздельного сбора мусора, строительство "кустовых" перегрузочных станций и перерабатывающего предприятия. Из озвученного, по факту, выполнен лишь первый пункт. Уже по второму ситуация критична - городу катастрофически не хватает даже обычных контейнеров. В положительном балансе - идея создания в Славянске компостного центра. Но и она пока существует только на бумаге.

Отвечая на вопрос, чем могут помочь активисты, депутат предложил попробовать поставить в городе хотя бы один "фантомат" - уличный аппарат, который в обмен на пустую бутылку выдает деньги или чек на обслуживание в магазине. Средства на это, правда, искать придется вне городского бюджета.

Идею аудитория приняла благосклонно, но в оперативную разработку не взяла. Молодежь по своей природе нетерпелива и хочет что-то менять уже сейчас. Ждать, когда проблему решат чиновники, она не может. Поэтому возникло предложение начать с малого и организовать раздельный сбор мусора в одной-двух точках Славянска. Забирать его, как прозвучало, согласны работающие в этой сфере частные предприниматели. Параллельно с этим активисты решили обратиться к городской власти с предложением изготовить и расклеить на мусорных контейнерах стикеры с перечнем предметов, которые в эти контейнеры нельзя бросать.

Напомним, что пару лет назад тему раздельного сбора ТБО поднимала ОО "Сильные громады" и определенное "шевеление" в коридорах власти наметилось, хотя наблюдалось недолго. Тем не менее, подобные всплески активности полезны, даже если не приносят тактических успехов. Ведь если не озвучивать проблему, то она уходит из приоритетов.