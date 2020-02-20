Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

Напомним, что в январе в городе прошло собрание «народной инициативы», инициировавшее процедуру отзыва шестерых местных народных избранников. В «черный список» попали Игорь Дубограй и Константин Бондаренко (фракция «Наш край»), Сергей Савченко и Игорь Жиров (БПП), Елена Коцарь и Николай Домбровский («Оппоблок»). На этом же собрании сформировали инициативную группу, которая должна была заниматься сбором подписей избирателей, необходимых для процедуры отзыва. 11 февраля состоялось заседание территориальной избирательной комиссии (ТИК). На нем стало известно, что подписи, необходимые для отзыва депутатов городского совета, собраны.

После проверки оказалось, что в отношении Игоря Жирова процедуру аннулируют. Как объяснил Андрей Федорченко, председательствовавший на собрании «народной инициативы», для его отзыва не хватило голосов.

- Игорь Жиров шел первым номером в списке БПП. Таким образом он избирался не от отдельного участка, а от всего города. Поэтому за его отзыв следовало набрать столько же подписей сколько проголосовало за Блок Петра Порошенко - более 2 тысяч. А было собрано 1021 подпись, - объяснил Федорченко.

Буквально через два дня партия «Наш край» провела съезд, на котором делегаты приняли решение об отзыве славянских депутатов. Таким образом, двое из списка - Игорь Дубограй и Константин Бондаренко утратили мандаты.

«В дальнейшем руководство партии будет более ответственно относиться к выбору кандидатов в депутаты. Волеизъявление избирателей для нас в приоритете. Если жители не видят работы на округе, нет отчетов и встреч, не решаются насущные проблемы и не рассматриваются обращения граждан – такие депутаты не должны марать имя партии в городском совете», - такое сообщение появилось на странице политической силы в соцсетях.

На место выбывших, согласно законодательству, должны зайти два следующие депутата по списку, баллотировавшиеся от политической силы в местный совет в 2015 году. На сайте ЦИК указаны Геннадий Атаманчук и Ольга Краснопеева. Если они напишут заявление об отказе, настанет очередь тех, кто стоит в списке ниже.

Съезд партии «Оппоблок» состоится в марте. Одним из вопросов повестки дня будет отзыв славянских депутатов. Какое решение примет политическая сила по Николаю Домбровскому и Елене Коцар, пока неясно. Следующими в списке идут Галина Кулик и Дмитрий Шульга. Когда соберется «Европейская солидарность» и уделят ли на съезде время вопросу об отзыве Сергея Савченко, на сегодняшний день неизвестно.