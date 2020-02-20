 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Собирательный образ

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Светлана Вьюниченко
20 февраля 2020 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Массовый карантин в школах Славянска был объявлен 7 февраля. С 11 числа на вынужденных каникулах находятся все общеобразовательные учебные заведения. Но на данный момент время возобновления занятий пока остается под вопросом.

Как объяснил начальник гороо Игорь Рублевский, в четверг, 20 февраля, состоится заседание специальной комиссии, которая будет решать вопрос о снятии либо продлении карантинных мероприятий в школах. В свою очередь, заместитель городского головы Юрий Подлесный объясняет, что учитывать число заболевших сейчас достаточно трудно. Ведь родители школьников, особенно старшеклассников, не считают нужным обращаться к врачам, если дети болеют, когда находятся дома. 

- Судя по имеющимся у нас данным, сейчас город находится на пике заболеваемости. Поэтому вопрос с возобновлением занятий остается открытым. Велика вероятность того, что карантин могут продлить, по крайней мере, до следующей недели, - говорит заммэра. 

В гороо уверяют, что отрабатывать пропущенные часы по субботам дети не будут. Сейчас они занимаются в домашних условиях, многие находятся на дистанционном обучении.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 февраля 2020

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев

Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»

Что откроют в помещении УСЗН

Ливневки в центре не справляются с подтоплением

Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники

Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»

Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку

Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу

В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр

Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»

Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения

Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда

В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска

Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК

19 февраля 2020

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета

Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»

13 февраля 2020

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Также в разделе

Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

— 20 февраля 2020 —

История с отзывом 6 депутатов Славянского городского совета, начавшаяся 18 января, получила продолжение. Как выяснилось, события развивались стремительно.

Читать далее ⇒

Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу

— 20 февраля 2020 —

В "Друкарні" 17 февраля состоялась вторая встреча местных активистов, занимающихся проблемами экологии. На этот раз разговор шел о раздельном сборе мусора и возможности внедрить его в Славянске.

Читать далее ⇒

В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр

— 20 февраля 2020 —

Проходившая 12 февраля сессия Славянского районного совета утвердила проект решения о передаче в областную коммунальную собственность учебного корпуса и подсобных сооружений Сидоровской общеобразовательной школы. Напомним, что учебное заведение закрыли в 2019 году в результате оптимизации.

Читать далее ⇒

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

— 13 февраля 2020 —

В Славянском краеведческом музее начали работу две новые экспозиции - "Из художественных фондов музея" и "Стражники времени". Первая состоит из картин и скульптур, вторая - из часов различных марок.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно»

Массовый карантин в школах Славянска был объявлен 7 февраля. С 11 числа на вынужденных каникулах находятся все общеобразовательные учебные заведения. Но на данный момент время возобновления занятий пока остается под вопросом.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев

Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения

Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда

В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 февраля 2020

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев

Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»

Что откроют в помещении УСЗН

Ливневки в центре не справляются с подтоплением

Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники

Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»

Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку

Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу

В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр

Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»

Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения

Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда

В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска

Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК

19 февраля 2020

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета

Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»

13 февраля 2020

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top