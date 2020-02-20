Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

|20 февраля 2020
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Массовый карантин в школах Славянска был объявлен 7 февраля. С 11 числа на вынужденных каникулах находятся все общеобразовательные учебные заведения. Но на данный момент время возобновления занятий пока остается под вопросом.
Как объяснил начальник гороо Игорь Рублевский, в четверг, 20 февраля, состоится заседание специальной комиссии, которая будет решать вопрос о снятии либо продлении карантинных мероприятий в школах. В свою очередь, заместитель городского головы Юрий Подлесный объясняет, что учитывать число заболевших сейчас достаточно трудно. Ведь родители школьников, особенно старшеклассников, не считают нужным обращаться к врачам, если дети болеют, когда находятся дома.
- Судя по имеющимся у нас данным, сейчас город находится на пике заболеваемости. Поэтому вопрос с возобновлением занятий остается открытым. Велика вероятность того, что карантин могут продлить, по крайней мере, до следующей недели, - говорит заммэра.
В гороо уверяют, что отрабатывать пропущенные часы по субботам дети не будут. Сейчас они занимаются в домашних условиях, многие находятся на дистанционном обучении.
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• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
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19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
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• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
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• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
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Комментарии к статье «Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно»
Массовый карантин в школах Славянска был объявлен 7 февраля. С 11 числа на вынужденных каникулах находятся все общеобразовательные учебные заведения. Но на данный момент время возобновления занятий пока остается под вопросом.