Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Массовый карантин в школах Славянска был объявлен 7 февраля. С 11 числа на вынужденных каникулах находятся все общеобразовательные учебные заведения. Но на данный момент время возобновления занятий пока остается под вопросом.

Как объяснил начальник гороо Игорь Рублевский, в четверг, 20 февраля, состоится заседание специальной комиссии, которая будет решать вопрос о снятии либо продлении карантинных мероприятий в школах. В свою очередь, заместитель городского головы Юрий Подлесный объясняет, что учитывать число заболевших сейчас достаточно трудно. Ведь родители школьников, особенно старшеклассников, не считают нужным обращаться к врачам, если дети болеют, когда находятся дома.

- Судя по имеющимся у нас данным, сейчас город находится на пике заболеваемости. Поэтому вопрос с возобновлением занятий остается открытым. Велика вероятность того, что карантин могут продлить, по крайней мере, до следующей недели, - говорит заммэра.

В гороо уверяют, что отрабатывать пропущенные часы по субботам дети не будут. Сейчас они занимаются в домашних условиях, многие находятся на дистанционном обучении.