Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

|28 февраля 2020
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Для мужской части трудового коллектива СЗВИ эта рабочая неделя началась с сюрприза. Прямо на проходной их встречали подарками, улыбками и поздравлениями представительницы прекрасной половины человечества.
Традиция поздравлять коллег с мужским праздником существует на предприятии с момента его основания, то есть 63 года. Соблюдается она и поныне.
- Мы хорошо понимаем, что трудовой коллектив - это, в первую очередь, живые люди, которым приятно внимание и которые заслуживают уважения, - говорит генеральный директор ООО "ПО СЗВИ" Лариса Бурлуцкая.
Поэтому мы не зацикливаемся на сугубо производственных вопросах, а пытаемся сделать внутреннюю жизнь предприятия наполненной всевозможными яркими событиями, ведь по-настоящему сплоченный коллектив создается не только в трудовых буднях, но и в совместных праздничных мероприятиях. Сегодня у нас очень хороший повод для этого - День мужчин СЗВИ.
Дождливая погода, к сожалению, не позволила провести праздник на улице и пришлось перенести церемонию в помещение заводской проходной, которую украсили стенды с поздравлением и фотоколлажем, составленным их портретов работников. Поздравления очаровательных коллег действовали на мужчин просто магически - сосредоточенность и задумчивость на их лицах мгновенно сменялась улыбкой и благодарным огоньком в глазах. На память об этом событии каждый из них получил сладкий сувенир и футболку с изображением логотипа родного предприятия. Рабочую смену мужчины начали с особым энтузиазмом. Впрочем, и женщины от них не отставали, ибо праздничная атмосфера одинаково действует на всех.
Хорошее настроение - великолепный стимул к продуктивной работе. Трудовой коллектив Славянского завода высоковольных изоляторов подтверждает эту истину ежедневной практикой. На сегодняшний день предприятие является лидером отрасли электротехнической продукции, занимает уверенные позиции на отечественном рынке и смело осваивает новые горизонты. Наращивая производственные мощности и внедряя новейшие технологии, завод расширяет и штат своих сотрудников. Сейчас, например, есть потребность в представителях рабочих специальностей. Помимо достойной зарплаты, работники предприятия могут пользоваться дополнительными льготами: проживанием в общежитии, питанием в заводской столовой и прочее.
И, конечно, каждый из них может быть уверенным, что в праздничные дни он не будет забыт и обделен подарками, ибо праздники он встретит не просто в коллективе, а в настоящей дружной семье.
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28 февраля 2020
• Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки
27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
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• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
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26 февраля 2020
• Соревнования по рукопашному бою и самбо
• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
• «Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве
• Славянские кикбоксеры завоевали семь наград
23 февраля 2020
• Что нового появится на рынке смартфонов
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
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• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
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Комментарии к статье «Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки»
Для мужской части трудового коллектива СЗВИ эта рабочая неделя началась с сюрприза. Прямо на проходной их встречали подарками, улыбками и поздравлениями представительницы прекрасной половины человечества.