 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Городские скверы

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки
28 февраля 2020 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Для мужской части трудового коллектива СЗВИ эта рабочая неделя началась с сюрприза. Прямо на проходной их встречали подарками, улыбками и поздравлениями представительницы прекрасной половины человечества.

Традиция поздравлять коллег с мужским праздником существует на предприятии с момента его основания, то есть 63 года. Соблюдается она и поныне.

- Мы хорошо понимаем, что трудовой коллектив - это, в первую очередь, живые люди, которым приятно внимание и которые заслуживают уважения, - говорит генеральный директор ООО "ПО СЗВИ" Лариса Бурлуцкая. 

Поэтому мы не зацикливаемся на сугубо производственных вопросах, а пытаемся сделать внутреннюю жизнь предприятия наполненной всевозможными яркими событиями, ведь по-настоящему сплоченный коллектив создается не только в трудовых буднях, но и в совместных праздничных мероприятиях. Сегодня у нас очень хороший повод для этого - День мужчин СЗВИ.

Дождливая погода, к сожалению, не позволила провести праздник на улице и пришлось перенести церемонию в помещение заводской проходной, которую украсили стенды с поздравлением и фотоколлажем, составленным их портретов работников. Поздравления очаровательных коллег действовали на мужчин просто магически - сосредоточенность и задумчивость на их лицах мгновенно сменялась улыбкой и благодарным огоньком в глазах. На память об этом событии каждый из них получил сладкий сувенир и футболку с изображением логотипа родного предприятия. Рабочую смену мужчины начали с особым энтузиазмом. Впрочем, и женщины от них не отставали, ибо праздничная атмосфера одинаково действует на всех.

Хорошее настроение - великолепный стимул к продуктивной работе. Трудовой коллектив Славянского завода высоковольных изоляторов подтверждает эту истину ежедневной практикой. На сегодняшний день предприятие является лидером отрасли электротехнической продукции, занимает уверенные позиции на отечественном рынке и смело осваивает новые горизонты. Наращивая производственные мощности и внедряя новейшие технологии, завод расширяет и штат своих сотрудников. Сейчас, например, есть потребность в представителях рабочих специальностей. Помимо достойной зарплаты, работники предприятия могут пользоваться дополнительными льготами: проживанием в общежитии, питанием в заводской столовой и прочее.

И, конечно, каждый из них может быть уверенным, что в праздничные дни он не будет забыт и обделен подарками, ибо праздники он встретит не просто в коллективе, а в настоящей дружной семье.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 февраля 2020

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

27 февраля 2020

Городские скверы

Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску

Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов

Преимущества установки ГБО на автомобиль

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

В горсовете стало на двух депутатов меньше

Рассказ первого директора: как открывали универмаг

За неделю - 7 укусов собак

Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»

На Семеновке снова нашли мину

На поиски утонувшего рыбака ушли сутки

Мужчина погиб в собственной квартире

Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому

Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам

26 февраля 2020

Соревнования по рукопашному бою и самбо

Минимальное преимущество «Шахтера»

Достижения юных гимнастов

Кубок области по каратэ

Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград

«Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве

Славянские кикбоксеры завоевали семь наград

23 февраля 2020

Что нового появится на рынке смартфонов

20 февраля 2020

Парковочный коллапс

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль

Также в разделе

На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску

— 27 февраля 2020 —

Реформирование здравоохранения, как и все новшества, вызывает в обществе слухи и опасения. Начало второго этапа, который стартует весной нынешнего года, наложилось на общую ситуацию в стране и панику с коронавирусом. О том, как обстоят дела в Славянске, рассказали начальник отдела здравоохранения Елена Джим и профильный заместитель городского головы Юрий Подлесный.

Читать далее ⇒

Преимущества установки ГБО на автомобиль

— 27 февраля 2020 —

Не секрет, что автомобиль стал в нашей повседневной жизни незаменимым. Однако при росте цен на топливо, естественно, возрастают и затраты на нефтепродукты. Каждый желает уменьшить денежные расходы при заправке своей машины. В интернете советов о том, как сэкономить на топливе, можно найти не один десяток. Только все ли они эффективные?

Читать далее ⇒

Что нового появится на рынке смартфонов

— 23 февраля 2020 —

Вот-вот должны появиться, либо уже стали доступны новые смартфоны. Производители разрабатывают самые современные гаджеты, соревнуясь между собой в интеллектуальной начинке устройств. Конечно, тех, кто следит за развитием этой индустрии, наверняка интересует, что же изменилось в моделях известных линеек, насколько целесообразно их производство и покупка.

Читать далее ⇒

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

— 20 февраля 2020 —

Массовый карантин в школах Славянска был объявлен 7 февраля. С 11 числа на вынужденных каникулах находятся все общеобразовательные учебные заведения. Но на данный момент время возобновления занятий пока остается под вопросом.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки»

Для мужской части трудового коллектива СЗВИ эта рабочая неделя началась с сюрприза. Прямо на проходной их встречали подарками, улыбками и поздравлениями представительницы прекрасной половины человечества.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За неделю - 7 укусов собак

На Семеновке снова нашли мину

На поиски утонувшего рыбака ушли сутки

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Соревнования по рукопашному бою и самбо

Минимальное преимущество «Шахтера»

Достижения юных гимнастов

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 февраля 2020

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

27 февраля 2020

Городские скверы

Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску

Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов

Преимущества установки ГБО на автомобиль

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

В горсовете стало на двух депутатов меньше

Рассказ первого директора: как открывали универмаг

За неделю - 7 укусов собак

Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»

На Семеновке снова нашли мину

На поиски утонувшего рыбака ушли сутки

Мужчина погиб в собственной квартире

Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому

Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам

26 февраля 2020

Соревнования по рукопашному бою и самбо

Минимальное преимущество «Шахтера»

Достижения юных гимнастов

Кубок области по каратэ

Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград

«Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве

Славянские кикбоксеры завоевали семь наград

23 февраля 2020

Что нового появится на рынке смартфонов

20 февраля 2020

Парковочный коллапс

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top