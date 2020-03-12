На горе Карачун почтили память погибших бойцов

— 5 марта 2020 —

По состоянию на 3 марта в Украине зарегистрирован первый случай коронавируса. Им заболе житель Черновицкой области, вернувшийся из Италии. В Донецкой области подозрений на COVID-19 пока не зафиксировано. Тем не менее, руководство области отчиталось о мерах, принятых в связи с распространением болезни. Брифинг на эту тему состоялся в Краматорске 28 февраля.

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