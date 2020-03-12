|12 марта 2020
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На мемориальном комплексе «На горе Карачун» в честь Дня украинского добровольца 10 марта прошло торжественное мероприятие. На нем почтили память украинских героев, павших в боях за Украину.
В мероприятии, организованном по инициативе киевского волонтера Марины Квитки, приняли участие командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, представители Славянской райадминистрации, военкомата, 81 десантно-штурмовой бригады, военной части 3035 НГУ, штаба ООС, 3 отдельного полка спецназначения им. кн. Святослава Храброго, ГСЧС Славянска.
Встреча получилась не только торжественной, но и трогательной. Школьники из Кропивницкого, где располагается полк им. князя Святослава Храброго, попросили бойцов создать живой оберег при помощи детских рисунков. Флешмоб на Карачуне поддержали 120 военных ООС. Дети из Былбасовки, Андреевки и Мирного подготовили праздничный концерт.
Военный капеллан 81 ДШБ Василий Ивасюк провел поминальную литургию.
Кульминацией стало награждение медалью «Непокоренные духом» Всеукраинского объединения «Країна».
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Комментарии к статье «На горе Карачун почтили память погибших бойцов»
На мемориальном комплексе «На горе Карачун» в честь Дня украинского добровольца 10 марта прошло торжественное мероприятие. На нем почтили память украинских героев, павших в боях за Украину.