В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска

В их число вошли учащиеся педагогического лицея и общеобразовательных школ №№ 10, 11 и 17. Шестеро из них, заняв на областном этапе 1-е места, отправятся в Киев, где будут защищать свои научные работы и честь Донецкой области на всеукраинском уровне. Этот конкурсный раунд запланирован на конец апреля. Ранее, напомним, ребята прошли отбор городского конкурса.

Вручение грамот проходило в малом зале исполкома. Кроме этих наград, победители конкурса получили благодарности за настойчивость и прилежание, пожелания достойно выступить в столице и в целом продолжать занятия научно-исследовательской работой.