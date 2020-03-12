|12 марта 2020
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Завершился областной этап конкурса Малой академии наук Украины. По его результатам 16 учеников из Славянска заняли призовые места. 11 марта победителей поощрили грамотами Славянского городского совета.
В их число вошли учащиеся педагогического лицея и общеобразовательных школ №№ 10, 11 и 17. Шестеро из них, заняв на областном этапе 1-е места, отправятся в Киев, где будут защищать свои научные работы и честь Донецкой области на всеукраинском уровне. Этот конкурсный раунд запланирован на конец апреля. Ранее, напомним, ребята прошли отбор городского конкурса.
Вручение грамот проходило в малом зале исполкома. Кроме этих наград, победители конкурса получили благодарности за настойчивость и прилежание, пожелания достойно выступить в столице и в целом продолжать занятия научно-исследовательской работой.
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Комментарии к статье «В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска»
Завершился областной этап конкурса Малой академии наук Украины. По его результатам 16 учеников из Славянска заняли призовые места. 11 марта победителей поощрили грамотами Славянского городского совета.