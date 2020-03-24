Зеленский на месяц перенес весенний призыв

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Соответствующий указ №103/2020 датирован 23 марта и опубликован на сайте главы государства.

Этим документом президент внес изменения в свой предыдущий указ от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

"Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: май - июль. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: в мае - июле 2020 года. Кабинету министров Украины привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.