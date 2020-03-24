Зеленский на месяц перенес весенний призыв

|24 марта 2020
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Соответствующий указ №103/2020 датирован 23 марта и опубликован на сайте главы государства.
Этим документом президент внес изменения в свой предыдущий указ от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".
"Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: май - июль. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: в мае - июле 2020 года. Кабинету министров Украины привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.
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• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
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• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
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