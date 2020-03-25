Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

Компания Google выделила Министерству здравоохранения грант в размере 550 тысяч долларов на информационную кампанию по борьбе с паникой на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Минздрав информирует: Google поддержал информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу. Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавірусної инфекции в Украине", - говорится в сообщении.

Эта кампания позволит пользователям поискового сервиса в Украине, в первую очередь получать достоверные данные, инструкции и рекомендации по поводу коронавирусной инфекции от официальных источников. В Минздраве надеются, что это также поможет минимизировать пользование недостоверными источниками.