|25 марта 2020
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Компания Google выделила Министерству здравоохранения грант в размере 550 тысяч долларов на информационную кампанию по борьбе с паникой на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав информирует: Google поддержал информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу. Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавірусної инфекции в Украине", - говорится в сообщении.
Эта кампания позволит пользователям поискового сервиса в Украине, в первую очередь получать достоверные данные, инструкции и рекомендации по поводу коронавирусной инфекции от официальных источников. В Минздраве надеются, что это также поможет минимизировать пользование недостоверными источниками.
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• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
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• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
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• В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
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21 марта 2020
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• Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет
• В планах - пайки для нуждающихся
• Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате
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• Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
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• Смарт-часы Huawei: их особенности
18 марта 2020
• Усик встретился с Чисорой в Лондоне
• Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка
• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
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Компания Google выделила Министерству здравоохранения грант в размере 550 тысяч долларов на информационную кампанию по борьбе с паникой на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.