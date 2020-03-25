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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
25 марта 2020 Просмотров: 97 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Кабмин в масках проголосовал за ведение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине из-за коронавируса

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля. То есть, чрезвычайная ситуация и карантин действуют до 24 апреля с возможностью его дальнейшего продления согласно законодательству. Или, если мы справимся с этой ситуацией быстрее, значит тогда будем отдельно принимать решение на заседании Кабинета министров", – сказал Шмыгаль.

"Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан", - заявил перед принятием решения премьер-министр Денис Шмыгаль.

"... В режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля", - сказано в сообщении. 

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Комментарии к статье «В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации»

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

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