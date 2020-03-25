|25 марта 2020
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Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.
"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля. То есть, чрезвычайная ситуация и карантин действуют до 24 апреля с возможностью его дальнейшего продления согласно законодательству. Или, если мы справимся с этой ситуацией быстрее, значит тогда будем отдельно принимать решение на заседании Кабинета министров", – сказал Шмыгаль.
"Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан", - заявил перед принятием решения премьер-министр Денис Шмыгаль.
"... В режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля", - сказано в сообщении.
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Комментарии к статье «В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации»
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.