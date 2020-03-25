|25 марта 2020
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Общенациональный карантин для школьников и студентов, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день - до 24 апреля включительно, сообщает пресс-служба Минобразования.
При этом данному решению подчиняются все учебные заведения, независимо от формы собственности и сферы управления. Кроме этого изменения коснутся и внешнего независимого оценивания. Однако более подробную информацию об этом в Минобразования предоставят в четверг, 26 марта.
Также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания. Подробная информация об этом будет обнародована на сайте МОН 26 марта.
"Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - заявил заместитель главы МОН Егор Стадный.
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Комментарии к статье «Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля»
Общенациональный карантин для школьников и студентов, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день - до 24 апреля включительно, сообщает пресс-служба Минобразования.