|25 марта 2020
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Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19 ООН предусматривает выделение помощи Украине в сумме $33 млн. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
По его словам, средства пойдут на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения. В частности речь идет о таких направлениях: учреждения здравоохранения, продовольственная безопасность и товары первой необходимости, престарелые и люди с инвалидностью, и полное школьное образование.
"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма пособия составит 33 млн долларов", - написал Николенко.
В целом, Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $2 млрд с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены, проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса.
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• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
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Комментарии к статье «ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом»
Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19 ООН предусматривает выделение помощи Украине в сумме $33 млн. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.