 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Бездумная исполнительность

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
25 марта 2020 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19 ООН предусматривает выделение помощи Украине в сумме $33 млн. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, средства пойдут на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения. В частности речь идет о таких направлениях: учреждения здравоохранения, продовольственная безопасность и товары первой необходимости, престарелые и люди с инвалидностью, и полное школьное образование.

"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма пособия составит 33 млн долларов", - написал Николенко.

В целом, Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $2 млрд с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены, проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 марта 2020

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом

Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации

Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом

В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом

24 марта 2020

В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом

Зеленский на месяц перенес весенний призыв

В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату

В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19

23 марта 2020

Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора

21 марта 2020

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

19 марта 2020

Жизнь за рамками вируса

Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет

В планах - пайки для нуждающихся

Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20

СЕО от профессионального агентства

Смарт-часы Huawei: их особенности

18 марта 2020

Усик встретился с Чисорой в Лондоне

Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

«Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами

«Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу

Также в разделе

Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля

— 25 марта 2020 —

Общенациональный карантин для школьников и студентов, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день - до 24 апреля включительно, сообщает пресс-служба Минобразования.

Читать далее ⇒

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации

— 25 марта 2020 —

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

Читать далее ⇒

Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

— 25 марта 2020 —

Компания Google выделила Министерству здравоохранения грант в размере 550 тысяч долларов на информационную кампанию по борьбе с паникой на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Читать далее ⇒

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом

— 25 марта 2020 —

По состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом»

Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19 ООН предусматривает выделение помощи Украине в сумме $33 млн. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Жизнь за рамками вируса

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал

На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Усик встретился с Чисорой в Лондоне

Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 марта 2020

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом

Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации

Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом

В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом

24 марта 2020

В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом

Зеленский на месяц перенес весенний призыв

В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату

В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19

23 марта 2020

Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора

21 марта 2020

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

19 марта 2020

Жизнь за рамками вируса

Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет

В планах - пайки для нуждающихся

Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20

СЕО от профессионального агентства

Смарт-часы Huawei: их особенности

18 марта 2020

Усик встретился с Чисорой в Лондоне

Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

«Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами

«Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top