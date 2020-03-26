 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
26 марта 2020 Просмотров: 89 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Западные специалисты смогли обнаружить еще один симптом коронавируса, о котором ранее наука не знала. Офтальмологи из США отмечают, что этим симптомом является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее количество жалоб инфицированных пациентов на покраснение, зуд, слезоточивость", - говорят врачи.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", — сообщили медики.

Врачи предупреждают, что кроме лица не прикасайтесь немытыми руками к глазам, инфекция может попасть в организм. Лучше всего защищать глаза очками.

Напомним, что сейчас к основным признакам, которые могут указывать на наличие коронавируса относятся:

  1. Чувство усталости;
  2. Затрудненное дыхание;
  3. Высокая температура;
  4. Кашель и боль в горле.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 марта 2020

Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус

25 марта 2020

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом

Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации

Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом

В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом

24 марта 2020

В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом

Зеленский на месяц перенес весенний призыв

В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату

В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19

23 марта 2020

Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора

21 марта 2020

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

19 марта 2020

Жизнь за рамками вируса

Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет

В планах - пайки для нуждающихся

Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20

СЕО от профессионального агентства

Смарт-часы Huawei: их особенности

18 марта 2020

Усик встретился с Чисорой в Лондоне

Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

«Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами

Также в разделе

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом

— 25 марта 2020 —

Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19 ООН предусматривает выделение помощи Украине в сумме $33 млн. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Читать далее ⇒

Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля

— 25 марта 2020 —

Общенациональный карантин для школьников и студентов, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день - до 24 апреля включительно, сообщает пресс-служба Минобразования.

Читать далее ⇒

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации

— 25 марта 2020 —

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

Читать далее ⇒

Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

— 25 марта 2020 —

Компания Google выделила Министерству здравоохранения грант в размере 550 тысяч долларов на информационную кампанию по борьбе с паникой на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус»

Западные специалисты смогли обнаружить еще один симптом коронавируса, о котором ранее наука не знала. Офтальмологи из США отмечают, что этим симптомом является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Жизнь за рамками вируса

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал

На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Усик встретился с Чисорой в Лондоне

Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 марта 2020

Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус

25 марта 2020

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом

Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации

Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом

В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом

24 марта 2020

В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом

Зеленский на месяц перенес весенний призыв

В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату

В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19

23 марта 2020

Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора

21 марта 2020

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

19 марта 2020

Жизнь за рамками вируса

Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет

В планах - пайки для нуждающихся

Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20

СЕО от профессионального агентства

Смарт-часы Huawei: их особенности

18 марта 2020

Усик встретился с Чисорой в Лондоне

Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

«Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top