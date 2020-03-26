Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус

Западные специалисты смогли обнаружить еще один симптом коронавируса, о котором ранее наука не знала. Офтальмологи из США отмечают, что этим симптомом является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее количество жалоб инфицированных пациентов на покраснение, зуд, слезоточивость", - говорят врачи.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", — сообщили медики.

Врачи предупреждают, что кроме лица не прикасайтесь немытыми руками к глазам, инфекция может попасть в организм. Лучше всего защищать глаза очками.

Напомним, что сейчас к основным признакам, которые могут указывать на наличие коронавируса относятся: