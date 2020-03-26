В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156

В Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта, в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего от начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении", - добавили в Минздраве.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в Черновицкой области - их 42

Коронавирус в Украине зафиксирован уже в 15 областях и Киеве, зафиксировано 156 заражений и исследуются 37 подозрений. Об этом сообщает Центр гражданского здоровья.