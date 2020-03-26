|26 марта 2020
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Кабинет министров разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян.
Согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи. Также разрешается банковская и страховая деятельность, доставка заказов.
Правительство внесло изменения в это постановление, добавив туда продажу ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочный материал.
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• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
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• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
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• Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет
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• Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате
• Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям
• Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом
• Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
• СЕО от профессионального агентства
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Комментарии к статье «Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов»
Кабинет министров разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян.