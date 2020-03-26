 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
26 марта 2020 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Учебный год в украинских школах закончится 1 июля, однако для выпускников 11-х классов эта дата зависит от получения результатов ВНО. Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно, и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, - это 1 июля", - заявила Мандзий.

Ученики 11-х классов заканчивают обучение после ВНО, его дата пока не определена окончательно из-за карантина. Предварительно, основную сессию ВНО проведут в 20-х числах июня.

"Учебный год для 11-го класса закончится тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании. Итак, вариант окончания учебного года учащимися 11-го класса. Если мы возвращаемся в мае за школьные парты, это будет означать, что в мае будет проходить пробное ВНО, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно в 20-х - после 20-х чисел июня. Если же мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня месяца, до старта основной сессии", - заявила Мандзий.

Мандзий пояснила, что в случае необходимости при разных сценариях окончания карантина оценивание готовы провести и позже. У министерства есть несколько вариантов проведения ВНО и вступительной кампании.
 
"В любом случае мы и в июле, и в августе сможем осуществить и пробное, и основную сессию ВНО. Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура ВНО и результаты в середине сентября. В таких условиях вступительная кампания в учреждениях высшего образования завершится к середине октября", - пояснила Мандзий.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 марта 2020

Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников

Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов

В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156

Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус

25 марта 2020

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом

Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации

Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом

В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом

24 марта 2020

В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом

Зеленский на месяц перенес весенний призыв

В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату

В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19

23 марта 2020

Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора

21 марта 2020

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

19 марта 2020

Жизнь за рамками вируса

Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет

В планах - пайки для нуждающихся

Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20

СЕО от профессионального агентства

Смарт-часы Huawei: их особенности

Также в разделе

Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов

— 26 марта 2020 —

Кабинет министров разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян.

Читать далее ⇒

В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156

— 26 марта 2020 —

В Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных.

Читать далее ⇒

Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус

— 26 марта 2020 —

Западные специалисты смогли обнаружить еще один симптом коронавируса, о котором ранее наука не знала. Офтальмологи из США отмечают, что этим симптомом является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

Читать далее ⇒

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом

— 25 марта 2020 —

Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19 ООН предусматривает выделение помощи Украине в сумме $33 млн. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников»

Учебный год в украинских школах закончится 1 июля, однако для выпускников 11-х классов эта дата зависит от получения результатов ВНО. Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Жизнь за рамками вируса

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал

На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Усик встретился с Чисорой в Лондоне

Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 марта 2020

Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников

Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов

В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156

Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус

25 марта 2020

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом

Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля

Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации

Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом

В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом

24 марта 2020

В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом

Зеленский на месяц перенес весенний призыв

В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус

Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату

В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19

23 марта 2020

Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора

21 марта 2020

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

19 марта 2020

Жизнь за рамками вируса

Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет

В планах - пайки для нуждающихся

Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20

СЕО от профессионального агентства

Смарт-часы Huawei: их особенности

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top