Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников

|26 марта 2020
|Просмотров: 16
|
Учебный год в украинских школах закончится 1 июля, однако для выпускников 11-х классов эта дата зависит от получения результатов ВНО. Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно, и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, - это 1 июля", - заявила Мандзий.
Ученики 11-х классов заканчивают обучение после ВНО, его дата пока не определена окончательно из-за карантина. Предварительно, основную сессию ВНО проведут в 20-х числах июня.
"Учебный год для 11-го класса закончится тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании. Итак, вариант окончания учебного года учащимися 11-го класса. Если мы возвращаемся в мае за школьные парты, это будет означать, что в мае будет проходить пробное ВНО, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно в 20-х - после 20-х чисел июня. Если же мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня месяца, до старта основной сессии", - заявила Мандзий.
Мандзий пояснила, что в случае необходимости при разных сценариях окончания карантина оценивание готовы провести и позже. У министерства есть несколько вариантов проведения ВНО и вступительной кампании.
"В любом случае мы и в июле, и в августе сможем осуществить и пробное, и основную сессию ВНО. Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура ВНО и результаты в середине сентября. В таких условиях вступительная кампания в учреждениях высшего образования завершится к середине октября", - пояснила Мандзий.
26 марта 2020
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
• ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
• Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату
• В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
23 марта 2020
• Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора
21 марта 2020
• В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
19 марта 2020
• Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет
• В планах - пайки для нуждающихся
• Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате
• Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям
• Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом
• Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
• СЕО от профессионального агентства
— 26 марта 2020 —
Кабинет министров разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян.
— 26 марта 2020 —
В Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных.
— 26 марта 2020 —
Западные специалисты смогли обнаружить еще один симптом коронавируса, о котором ранее наука не знала. Офтальмологи из США отмечают, что этим симптомом является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.
— 25 марта 2020 —
Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19 ООН предусматривает выделение помощи Украине в сумме $33 млн. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Приветствую, гость! Вход
26 марта 2020
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
• ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
• Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату
• В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
23 марта 2020
• Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора
21 марта 2020
• В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
19 марта 2020
• Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет
• В планах - пайки для нуждающихся
• Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате
• Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям
• Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом
• Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
• СЕО от профессионального агентства
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников»
Учебный год в украинских школах закончится 1 июля, однако для выпускников 11-х классов эта дата зависит от получения результатов ВНО. Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".