Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина

Правительство приняло решение снять ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей страницет в Facebook.

"В одном транспортном средстве и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах, при условии перевозки людей в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдении соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отметим, что в автобусах среднего размера количество сидячих мест не превышает 30, поэтому существенного увеличения пассажиропотока не будет.