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Фотофакт

Бездумная исполнительность

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
27 марта 2020 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты статистики в стране.

По ее данным, в США не менее 81 321 человека инфицированы коронавирусом. Издание отмечает, что "это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране". 

Почти половина всех случаев заражения приходится на штат Нью-Йорк, власти которого предупреждают о дефиците больничных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Число жертв коронавируса в Америке также неумолимо продолжает расти, превысив 1,1 тысячи человек.

Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения предрекла, что эпицентр пандемии вскоре сместится в США, и этот прогноз оказался верным.

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Комментарии к статье «США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом»

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты статистики в стране.

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