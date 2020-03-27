США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты статистики в стране.

По ее данным, в США не менее 81 321 человека инфицированы коронавирусом. Издание отмечает, что "это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране".

Почти половина всех случаев заражения приходится на штат Нью-Йорк, власти которого предупреждают о дефиците больничных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Число жертв коронавируса в Америке также неумолимо продолжает расти, превысив 1,1 тысячи человек.

Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения предрекла, что эпицентр пандемии вскоре сместится в США, и этот прогноз оказался верным.