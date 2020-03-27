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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
27 марта 2020 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Киевлян, скончавшихся в ходе пандемии Covid-19 будут хоронить в специальных мешках. Соответствующее решение приняли в четверг, 26 марта, сотрудники специальной комиссия Киевской городской государственной администрации.

Также чиновники сообщают, что действовать таковое решение будет на постоянной основе.

Ранее Министерство здравоохранения Украины разработало инструкцию по захоронению людей, которые умерли от коронавируса COVID-19.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает особых правил для захоронения умерших от коронавируса. При этом Минздрав призывает сократить ритуальные обряды при погребении, так как они являются главным риском передачи коронавируса из-за большого скопления людей.

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Комментарии к статье «Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса»

Киевлян, скончавшихся в ходе пандемии Covid-19 будут хоронить в специальных мешках. Соответствующее решение приняли в четверг, 26 марта, сотрудники специальной комиссия Киевской городской государственной администрации.

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