Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса

|27 марта 2020
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Киевлян, скончавшихся в ходе пандемии Covid-19 будут хоронить в специальных мешках. Соответствующее решение приняли в четверг, 26 марта, сотрудники специальной комиссия Киевской городской государственной администрации.
Также чиновники сообщают, что действовать таковое решение будет на постоянной основе.
Ранее Министерство здравоохранения Украины разработало инструкцию по захоронению людей, которые умерли от коронавируса COVID-19.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает особых правил для захоронения умерших от коронавируса. При этом Минздрав призывает сократить ритуальные обряды при погребении, так как они являются главным риском передачи коронавируса из-за большого скопления людей.
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• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
• ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
• Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату
• В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
23 марта 2020
• Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора
21 марта 2020
• В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
19 марта 2020
• Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет
• В планах - пайки для нуждающихся
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Комментарии к статье «Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса»
Киевлян, скончавшихся в ходе пандемии Covid-19 будут хоронить в специальных мешках. Соответствующее решение приняли в четверг, 26 марта, сотрудники специальной комиссия Киевской городской государственной администрации.