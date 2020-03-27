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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
27 марта 2020 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с коронавирусом в Украине с 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил из стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей".

Разрешение на выезд и въезд в район ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют обеспечение жизнедеятельности региона.

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Комментарии к статье «Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов»

В связи с коронавирусом в Украине с 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

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