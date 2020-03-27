|27 марта 2020
|Просмотров: 61
|
В связи с коронавирусом в Украине с 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
"С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил из стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей".
Разрешение на выезд и въезд в район ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют обеспечение жизнедеятельности региона.
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
• ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
• Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату
• В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
23 марта 2020
• Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора
21 марта 2020
• В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
— 27 марта 2020 —
Киевлян, скончавшихся в ходе пандемии Covid-19 будут хоронить в специальных мешках. Соответствующее решение приняли в четверг, 26 марта, сотрудники специальной комиссия Киевской городской государственной администрации.
— 27 марта 2020 —
США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты статистики в стране.
— 26 марта 2020 —
Правительство приняло решение снять ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей страницет в Facebook.
— 26 марта 2020 —
Учебный год в украинских школах закончится 1 июля, однако для выпускников 11-х классов эта дата зависит от получения результатов ВНО. Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
Приветствую, гость! Вход
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
• ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
• Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату
• В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
23 марта 2020
• Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора
21 марта 2020
• В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов»
В связи с коронавирусом в Украине с 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.