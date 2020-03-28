В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом

— 27 марта 2020 —

В связи с коронавирусом в Украине с 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Читать далее ⇒