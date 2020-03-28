Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции

В Министерстве здравоохранения просят при обнаружении людей, которые во время самоизоляции системно нарушают санитарно-гигиенические нормы, сообщить в правоохранительные органы.

"Помогите соседям, которые вернулись из-за границы, оставаться дома. Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям Минздрава.

В министерстве подчеркнули, что самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех граждан, вернувшихся из-за рубежа. Минздрав также напоминает, что штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17 тыс до 34 тыс гривен.

«Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы», – сказано в сообщении.