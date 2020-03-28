В России представили препарат для борьбы с коронавирусом

Использующийся для борьбы с малярией российский препарат "Мефлохин" может быть применен для борьбы с коронавирусом – схему лечения на его основе разработала структура Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщается на сайте агентства..

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом", - приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Она объяснила, что добавление синтетических пенициллинов и макролидных антибиотиков препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома и позволяет увеличить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. По словам Скворцовой, "это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести".

Отмечается, что разработки проведены с учетом рекомендаций ВОЗ. Кроме того, ФМБА ведет работу по созданию схемы профилактики коронавирусной инфекции на основе "Мефлохина". Она позволит преодолеть пик заболеваемости и эффективно контролировать ее в будущем.

Препарат пока не может быть рекомендован к использованию.