В России представили препарат для борьбы с коронавирусом

|28 марта 2020
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Использующийся для борьбы с малярией российский препарат "Мефлохин" может быть применен для борьбы с коронавирусом – схему лечения на его основе разработала структура Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщается на сайте агентства..
"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом", - приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Она объяснила, что добавление синтетических пенициллинов и макролидных антибиотиков препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома и позволяет увеличить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. По словам Скворцовой, "это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести".
Отмечается, что разработки проведены с учетом рекомендаций ВОЗ. Кроме того, ФМБА ведет работу по созданию схемы профилактики коронавирусной инфекции на основе "Мефлохина". Она позволит преодолеть пик заболеваемости и эффективно контролировать ее в будущем.
Препарат пока не может быть рекомендован к использованию.
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• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
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• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
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Комментарии к статье «В России представили препарат для борьбы с коронавирусом»
Использующийся для борьбы с малярией российский препарат "Мефлохин" может быть применен для борьбы с коронавирусом – схему лечения на его основе разработала структура Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщается на сайте агентства..