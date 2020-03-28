29 марта Украина переходит на летнее время

|28 марта 2020
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В 29 марта в 3.00 стрелки часов будут переведены на один час вперед в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Как известно, большая часть территории Украины находится в полосе, соответствующей часовому поясу UTC+2 ("второй часовой пояс"). Это зафиксировано постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года, в соответствии с которым в стране действует время второго часового пояса с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на один час назад.
Отметим, что сегодня с зимнего на летнее время переходят более 100 стран мира. Главная цель – экономия. В 1908 году стрелки впервые в мире перевела Великобритания.
В связи с тем, что аннексированный Крым и оккупированный Донбасс живут по российскому времени, стрелки часов они не переводят. То есть с 29 марта на этих территориях ничего не поменяется.
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• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
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Комментарии к статье «29 марта Украина переходит на летнее время»
В 29 марта в 3.00 стрелки часов будут переведены на один час вперед в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".