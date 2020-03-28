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Фотофакт

Бездумная исполнительность

29 марта Украина переходит на летнее время
28 марта 2020 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В 29 марта в 3.00 стрелки часов будут переведены на один час вперед в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Как известно, большая часть территории Украины находится в полосе, соответствующей часовому поясу UTC+2 ("второй часовой пояс"). Это зафиксировано постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года, в соответствии с которым в стране действует время второго часового пояса с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на один час назад.

Отметим, что сегодня с зимнего на летнее время переходят более 100 стран мира. Главная цель – экономия. В 1908 году стрелки впервые в мире перевела Великобритания.

В связи с тем, что аннексированный Крым и оккупированный Донбасс живут по российскому времени, стрелки часов они не переводят. То есть с 29 марта на этих территориях ничего не поменяется.

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Комментарии к статье «29 марта Украина переходит на летнее время»

В 29 марта в 3.00 стрелки часов будут переведены на один час вперед в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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