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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине больных COVID-19 будут сортировать
29 марта 2020 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
МОЗ Украины утвердило стандарты оказания медпомощи при заболевании коронавирусом.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее уточнил способы передачи коронавируса, рассказал, что Министерство здравоохранения внедряет в стране стандарт "клинической сортировки". В связи с этим не всех инфицированных китайским коронавирусом будут госпитализировать.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время в мире используются и исследуются разные схемы и разные препараты для лечения", - отметил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко

Новые стандарты предусматривают внедрение "клинической сортировки" - госпитализации только тяжелых больных и больных со средней степенью тяжести течения коронавируса. Легкие больные будут лечиться амбулаторно – дома, под присмотром и медико-санитарным наблюдением.

Как сообщил Центр общественного здоровья, больных на коронавирус в Украине по состоянию на 10 утра 29 марта составляет 418 человек. Зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса. 

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Комментарии к статье «В Украине больных COVID-19 будут сортировать»

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее уточнил способы передачи коронавируса, рассказал, что Министерство здравоохранения внедряет в стране стандарт "клинической сортировки". В связи с этим не всех инфицированных китайским коронавирусом будут госпитализировать.

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