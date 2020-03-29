В Украине больных COVID-19 будут сортировать

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее уточнил способы передачи коронавируса, рассказал, что Министерство здравоохранения внедряет в стране стандарт "клинической сортировки". В связи с этим не всех инфицированных китайским коронавирусом будут госпитализировать.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время в мире используются и исследуются разные схемы и разные препараты для лечения", - отметил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко

Новые стандарты предусматривают внедрение "клинической сортировки" - госпитализации только тяжелых больных и больных со средней степенью тяжести течения коронавируса. Легкие больные будут лечиться амбулаторно – дома, под присмотром и медико-санитарным наблюдением.

Как сообщил Центр общественного здоровья, больных на коронавирус в Украине по состоянию на 10 утра 29 марта составляет 418 человек. Зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса.